El 2022 nos sorprendió con las elecciones anticipadas de Castilla y León después de que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco (PP), decidiera romper el pacto con Ciudadanos y firmar el Decreto de disolución de las Cortes el 20 de diciembre de 2021. Acción que llevará a la comunidad a las elecciones autonómicas este 13 de febrero.

Pese al abrupto final del Gobierno de coalición, el ejecutivo regional ya corrió cierto peligro antes: el 22 de marzo de 2021 el PSOE, encabezado por Luis Tudanca, intentó llevar a cabo una moción de censura contra el PP y Ciudadanos. Eso sí, en esa ocasión, tal y como se preveía, no salió adelante. Los socialistas necesitaban 41 síes y solo lograron 37: 35 del PSOE y dos por parte de Podemos. UPL, Por Ávila y María Montero, la procuradora que abandonó Ciudadanos el día anterior, al final optaron por la abstención.

Calendario electoral: fechas más importantes

Son 28 partidos y coaliciones los que han presentado sus candidaturas a las elecciones, según el Boletín Oficial de la comunidad. Todos ellos contarán con 15 días para llevar a cabo su campaña electoral, desde el 28 de enero hasta el 11 de febrero, dos días antes de la entrega de papeletas a las urnas. Así, el 12 de febrero se reserva para la jornada de reflexión y está prohibido hacer campaña.

Una vez que se celebren las elecciones el 13 de febrero y los ciudadanos ejerzan su derecho a voto, del 16 al 19 de febrero se llevará a cabo el escrutinio general. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, desde el 20 al 28 de febrero se procede a la proclamación de procuradores elegidos para que el 10 de marzo, mediante la sesión constitutiva de las Cortes, los procuradores ocupen sus escaños.

Durante los días de campaña política, las redes y diferentes medios publicarán los resultados de las encuestas que se llevarán a cabo e intentarán dibujar cómo quedará el parlamento autonómico. No obstante, es importante saber que en España, tal y como recoge el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, “durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación”. Por lo que las encuestas electorales solo podrán hacerse públicas hasta el 7 de febrero.

Qué partidos se presentan a las elecciones de Castilla y León

Entre los partidos que participan en estas elecciones, hay formaciones menos conocidas y sin representación en 2019: Zamora decide, Puede Palencia y Tú Aportas, entre otros. A continuación recogemos todos los partidos que se presentan en cada provincia con las que cuenta Castilla y León.

Ávila

En Ávila se presentan un total de 10 formaciones: PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Por Ávila, el Partido Castellano-Tierra Comunera, el Partido de Integración Comunitaria y Falange Española de las JONS.

Burgos

En la provincia de Burgos también son 10 los partidos presentados a las Cortes: PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Vía Burgalesa (que forma parte de España Vaciada), Escaños en Blanco, PCTE y Partido Castellano-Tierra Comunera.

León

Estas son las formaciones políticas presentadas en León: PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Coalición por el Bierzo, Prepal, UPL, PCTE y Partido Castellano-Tierra Comunera.

Palencia

En Palencia se puede elegir entre PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Puede Palencia, Por un mundo más justo, PCTE, España Vaciada, el Partido Castellano-Tierra Comunera, Despierta y Falange Española de las JONS.

Salamanca

Esta es la provincia que más candidaturas reúne, 14: PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, UPL, PCTE, Prepal, Tú Aportas, España Vaciada, Volt, Por un mundo más justo, Béjar y el Partido Castellano-Tierra Comunera.

Segovia

Al contrario que Salamanca, Segovia es la provincia en la que menos partidos políticos han presentado su candidatura. En concreto han sido PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Centrados, el Partido Castellano-Tierra Comunera y Pacma los partidos presentados.

Soria

Soria cuenta con 10 formaciones: PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Soria ¡Ya! (que forma parte de España Vaciada), Por un mundo más justo, el Partido del progreso de ciudades de Castilla y León y el Partido Castellano-Tierra Comunera.

Valladolid

En Valladolid se han presentado PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, PCTE, Unión Regionalista, Por Ávila, Falange Española de las JONS, España Vaciada, Por un mundo más justo y el Partido Castellano-Tierra Comunera.

Zamora

Zamora cuenta con 11 partidos políticos que incluyen a PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PSOE, Vox, Pacma, Prepal, Zamora Decide, Por Zamora, UPL y el Partido Castellano-Tierra Comunera.

Los puntos clave de programas electorales

Los diferentes partidos políticos que quieren conseguir representación en las Cortes ya han manifestado sus intenciones y objetivos. A continuación, te explicamos algunas de las cuestiones que defienden las principales fuerzas políticas de Castilla y León.

PP

El PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, recoge en un documento los puntos clave de su programa. Entre ellos, aboga la “promoción de la natalidad” con una ayuda media de 1.500 euros por el nacimiento de cada bebé y también presenta un plan de lucha contra la soledad. Por otro lado, pretende rebajar un 95% las tasas generales de las licencias de pesca y caza, y también la de galgos, con la intención impulsar estas actividades y “beneficiar al mundo rural”.

PSOE

Por su parte, el PSOE ha presentado a Luis Tudanca como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León y ha elaborado un programa que reúne las medidas por las que pretenden luchar desde el partido. Entre ellos se encuentra el Plan de Recuperación Económica y Social de Castilla y León, para luchar por la transición verde y digital, por la igualdad de género y contra la despoblación. Además, han puesto el foco en la pandemia por COVID y quieren distribuir 163 millones de euros en ayudas para los sectores que más perjudicados han salido de la pandemia.

VOX

El partido liderado por Abascal ha presentado a Juan García-Gallardo como candidato a la presidencia de la comunidad. Este candidato, muy polémico por sus mensajes calificados como homófobos y racistas en Twitter, ha reivindicado en la mencionada red social que las prioridades del partido son “revertir el invierno demográfico y proteger el sector primario, la industria y el turismo de interior”.

UNIDAS PODEMOS

A su vez, Unidas Podemos ha respaldado a Pablo Fernández como candidato a las elecciones de la comunidad. El aspirante ha expresado en Twitter que desde Unidas Podemos quieren “ser la voz de los servicios públicos, de jóvenes y mayores”. Además, desde el partido defienden una ley de vivienda que permita regular los precios del alquiler en el país.

CIUDADANOS

Francisco Igea vuelve a ser el candidato a la Presidencia de la Junta por Ciudadanos. Desde el Twitter oficial del partido en Castilla y León, han reiterado su intención de bajar las tasas de desempleo, conseguir el menor sufrimiento del PIB, luchar contra la despoblación y dar soluciones a la atención primaria.

Nuevos partidos y coaliciones: de España Vaciada a Unidas Podemos

La plataforma España Vaciada afronta su primer proceso electoral en las elecciones del 13F de Castilla y León. De momento siguen trabajando en el programa electoral, pero en la web oficial del partido informan de que las bases del programa harán referencia a las “101 medidas del Modelo de Desarrollo” redactado por 80 plataformas y colectivos ciudadanos de la Revuelta de la España Vaciada, “que viven en estos territorios y conocen de cerca los problemas y retos del día a día”.

Por su parte y siguiendo los pasos de Teruel Existe, en 2021 Soria creó su propia plataforma ciudadana, Soria ¡Ya!: esta, que se ha integrado en España Vaciada, es la primera vez que se presenta a unas elecciones autonómicas. Desde el partido luchan por impulsar políticas públicas “reales” para frenar la despoblación y que la provincia sea repoblada, ya que en la actualidad se considera como desierto demográfico más de un 90% de su territorio, lo que ellos llaman la “zona 0 de la despoblación en España”.

Por su parte, Izquierda Unida y Podemos han llegado a un acuerdo para presentarse juntos a las elecciones de Castilla y León bajo la marca de Unidas Podemos (UP). Así, es la primera vez que ambos partidos deciden concurrir con la misma lista electoral en esta comunidad autónoma.

Dentro de esta coalición también se suma Alianza Verde, el partido ecologista liderado por Juancho López Uralde, fundador del partido y diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Alianza Verde sale en defensa del ferrocarril y denuncia el “abusivo aumento de las macrogranjas en Castilla y León” y los negativos impactos sociales, ambientales y económicos que conlleva. Así lo explican en la página web oficial.

Posibles pactos y resultados del CIS para el 13F

Las encuestas no terminan de ponerse de acuerdo sobre los resultados de la cita electoral del 13F. Aunque la mayoría de los sondeos indican que el PP de Mañueco saldrá vencedor en estas próximas elecciones de Castilla y León, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de enero de 2022 da como vencedor al PSOE sobre el PP, aunque con poca distancia entre ambos partidos.

El barómetro de laSexta sitúa al Partido Popular en primer lugar ​​con un 27,9% de los votos, no muy alejado del PSOE, que se posiciona segundo con un 27,3% de intención de voto. A ellos le sigue Vox, con un apoyo del 16,5%. Sin embargo, según el CIS, el PSOE ganará las elecciones del 13 de febrero con un 28,5% de los votos, el PP quedaría con una estimación del 21,5% de los votos y obtendrá el segundo puesto. En tercer lugar quedaría Vox con el 14,7%, seguida de Unidas Podemos (13,1%) y Ciudadanos (4%).

Por lo tanto, aunque el Partido Popular haya declarado en diferentes medios y redes sociales como Twitter la intención de conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, los sondeos indican que deberá pactar con otro partido para poder gobernar en la comunidad.

Tras romper el pacto que mantenían con Francisco Igea, parece que los populares no quieren volver a gobernar en colaboración con Ciudadanos. Además, a este último partido no le quedará más remedio que apoyar un Gobierno e intentar que su agenda pueda estar presente en alguna de las cuestiones, ya que ninguna encuesta le da una posición determinante a la hora de formar gobierno.

De esta manera, muchos hablan de la posibilidad de un pacto entre el Partido Popular y Vox. Aún así, Vox ha manifestado que no entregará gratis sus votos a Mañueco: “Quien pretenda que entreguemos gratis nuestros votos a Mañueco para frustrar la alternativa y hacer políticas socialistas, que no nos vote”, dijo Abascal el 15 de enero en un acto en Valladolid.

Por otro lado, el PSOE intentará formar un gobierno de izquierdas pero, en caso de lograr los votos suficientes, al igual que el PP, necesitaría la ayuda de otras fuerzas políticas. En su caso, podrían pactar con Unidas Podemos, al que los sondeos le dan entre un 10,9% de los votos, según el barómetro de laSexta, y un 13,1%, según el CIS.

Toda esta situación se empezará a discernir este 13 de febrero, después de que los electores ejerzan su derecho a voto y se den a conocer los resultados que darán comienzo a las correspondientes negociaciones si ninguno de los partidos consigue la mayoría necesaria para gobernar en solitario, como está previsto que ocurra.

Quién puede votar en las elecciones de Castilla y León

Como en todas las elecciones del Estado Español, sólo se les permite votar a los ciudadanos de nacionalidad española y mayores de 18 años empadronados en la C. A. desde el 1 de enero de 2022. Siguiendo el tercer artículo de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (LOREG), “los condenados por sentencia judicial firme a la pena principal o accesoria de privación del derecho de sufragio durante el tiempo de su cumplimiento” pierden el derecho a voto.

Por este motivo, este 13 de febrero serán 2.094.490 castellanos y leoneses los que puedan acudir a las urnas. De ellos, como refleja la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, 1.934.411 son residentes de la comunidad y 160.079 residen en el extranjero pero cuentan con Castilla y León como municipio de inscripción.

Si eres uno de los electores para elegir a los representantes de las Cortes de Castilla y León pero no quieres o no puedes asistir en persona, la comunidad ha puesto en marcha la opción de voto por correo. Además, se han fijado medidas preventivas para que las elecciones se celebren de manera segura y que el Covid-19 no suponga un problema.

Medidas covid para las elecciones del 13F

La Junta de Castilla y León ha recogido las medidas preventivas en materia de salud pública frente al coronavirus para la jornada electoral del 13 de febrero. Son estas:

Llevar el voto ya preparado desde el domicilio.

Evitar la aglomeración de personas a la entrada y a la salida de los locales electorales y mantener la distancia de seguridad.

Los mayores de 65 años o personas con discapacidad tendrán prioridad de acceso. Además, se recomienda que vayan de 10 a 12 de la mañana.

Para evitar el contacto entre las personas que salen y entran del edificio se dirigirá el flujo en ambos sentidos.

Mantener las puertas del local abiertas para no tener que hacer uso de las manillas, pomos o similares.

Mantener el interior de los locales electorales lo más limpio posible, sin elementos que no sean indispensables para la votación.

Se desaconseja utilizar el ascensor excepto a las personas que lo requieran.

Cómo solicitar el voto por correo si vivo en el extranjero

Los electores que residen en el extranjero también tienen derecho a votar. Para ello, se debería de haber solicitado su voto a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral (OCE) antes del 15 de enero. A los electores con derecho a voto que lo hayan solicitado se les enviará el impreso oficial para llevar a cabo la votación.

Cómo votar si no puedes acudir presencialmente

Los ciudadanos pueden ejercer su derecho a voto por correo. Para ello, cuentan hasta el 3 de febrero (inclusive) para solicitarlo; a través de la web de Correos o presencialmente en una de sus oficinas.

Una vez que se lleve a cabo la petición serán el INE y la Oficina del Censo Electoral los encargados de enviar la documentación necesaria al domicilio del solicitante. Este podrá remitir su voto tanto en una oficina de Correos como al cartero que le haya entregado el documento. Estos entregaran el voto el día de las elecciones a la mesa electoral.

Cabe mencionar que una vez que la solicitud sea aceptada, el solicitante no podrá votar presencialmente el día de las elecciones.

Cómo solicitar que no envíen propaganda electoral

Los ciudadanos no están obligados a recibir la propaganda electoral que entregan los diferentes partidos políticos que presentan su candidatura a las Cortes. Estos envíos se hacen de forma automática y se mantienen en el caso de que el elector no exprese lo contrario.

Si el ciudadano no quiere que su buzón se llene de propaganda, para estas elecciones se debería de haber presentado la solicitud antes del 3 de enero, por lo tanto, las peticiones realizadas después de esta fecha tendrán efecto de cara a los siguientes comicios.

Esta solicitud es posible realizarla por internet mediante el sistema de Cl@ve, en la sede electrónica del INE o presencialmente en el Ayuntamiento de la localidad, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE.

