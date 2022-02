Nueva jornada en la campaña de Castilla y León. Luis Tudanca (PSOE) insiste en que solo hay dos opciones en estas elecciones: "PP con Vox o PSOE".

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco no descarta ninguna opcion para formar Gobierno, asegurando que para él no existen los vetos y que negociará de forma completaente independiente a Genova.

Mañueco también se ha referido a las opciones que hay en estas elecciones, aunque para él solo hay una: "O PP, o PP". Por su parte, Pablo Fernández (Unidas Podemos) se refiere a Mañueco como "el candidato de los bulos".

Ciudadanos también critica los casos de corrupción del PP y se postula como el partido de centro, mostrando un discurso especialemente contundente.

"No creemos en esa mierda de España de unos contra otros. No creemos en la España del fascismo y del antifascismo. No creemos en la España del comunismo y del anticomunismo. Creemos en la España del abrazo colectivo", ha afirmado Francisco Igea, acompañado de Inés Arrimadas.