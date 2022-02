Las elecciones autonómicas de Castilla y León 2022 son cruciales para definir el panorama nacional y los candidatos a presidir la Junta de la región lo saben. Las grandes incógnitas de estos comicios circulan en base a la contienda entre PP y PSOE para lograr una mayoría absoluta, la posible caída en picado de Ciudadanos, la posible remontada de Unidas Podemos o la entrada en las cortes de la formación de extrema derecha Vox, que lo haría de la mano del PP, o de nuevas formaciones como ¡Soria Ya!.

Tanto los partidos de derechas como los de izquierdas han puesto toda la carne en el asador en sus campañas electorales, pues es la primera vez que los comicios municipales no robarán protagonismo a los autonómicos. Por ello, PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox han traído refuerzos desde Madrid. Los líderes nacionales han hecho huecos en sus agendas para visitar la región durante las dos semanas que ha durado la campaña electoral. Además, acompañarán a los candidatos de su partido en las últimas horas de la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León, que finalmente culminan este viernes. Adiós a los carteles, mítines, paseos y discursos políticos, por el momento.

¿Cómo ha vivido la campaña electoral Alfonso Fernández Mañueco?

Treinta y cinco años consecutivos lleva el Partido Popular gobernando en Castilla y León. Su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, cree que esto es solo el principio y así lo ha expresado durante la campaña electoral. De hecho, el salamantino apuesta una "concentración de esfuerzos" en torno a su candidatura para lograr su objetivo: un gobierno "fuerte y estable". Mañueco quiere continuar presidiendo una de las regiones donde su formación está más asentada. Y lo quiere hacer en solitario. Sin embargo, su deseo no corresponde con los resultados que dibujan los últimos sondeos que le sitúan lejos de esa mayoría necesaria de 41 escaños y le otorgan 36. Esto provoca que todas las miradas apunten a la formación política Vox, encabezada por Juan García-Gallardo, a la que las diferentes encuestas dan entre 7 y 11 representantes.

Ante esta situación el candidato popular insiste en que el suyo es el "único partido" con una "experiencia dilatada en el gobierno", la única formación, a su juicio, "con un proyecto de futuro e ilusión". No se pronuncia de manera tan clara sobre una posible coalición con Vox. "Voy a pactar con las personas de Castilla y León", señaló en el debate del pasado miércoles 9 de febrero.

Mañueco también ha aprovechado la campaña electoral para aclarar el origen de estos comicios anticipados. Mientras que la oposición aseguraba que era cosa de las dirección nacional del PP por las diferencias entre Casado y Ayuso, el candidato popular recordaba que decidió romper con Ciudadanos por su "deslealtad dentro del Gobierno". Asimismo, reprochó a Ciudadanos y a su exvicepresidente Francisco Igea que negociaran "los presupuestos a espaldas del Gobierno". Según él, desde Cs "estaban llamando a la puerta de la moción de censura", en alusión a la que el PSOE le presentó en su contra en marzo de 2021. "Sé la cara que pone la gente que me quiere poner una moción de censura".

Por todo ello, el candidato no deja de asegurar que no quiere depender de otras formaciones. Con este objetivo en mente, no duda en fardar de lo conseguido. "Tenemos el presupuesto récord en Sanidad. El paro registrado ha bajado en un año un 25%". Tampoco en criticar las medidas del gobierno central (la subida del precio de la gasolina o la factura de la luz). Como ha hecho este viernes en un acto de partido en Palencia. Pero si hay algo que sabe hacer y muy bien Mañueco es rodearse de los suyos: el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Según el porque comparten su visión sobre "bajar los impuestos y apostar por la política de familia", además de la prestación de servicios públicos y para "seguir creando empleo y hacer crecer la economía". También de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La madrileña volvió este martes a las tierras castellanoleonesas de Valladolid y Ávila, tras el tirón que tuvo su primera visita a Segovia y Burgos. También ha acudido al auxilio de Mañueco el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien participó este jueves en un mitin.

Entonando el "orgullo palentino", Pablo Casado también ha jugado un papel importante en la campaña electoral del PP. El presidente de la formación participó en un acto electoral celebrado este domingo en su ciudad natal. Es más, Casado volverá a estar presente este viernes, cuando acompañará al presidente de la Junta de Castilla y León en un mitin en la Feria de Valladolid: será a las 18.00 horas bajo el lema 'Castilla y León la fuerza que nos mueve'. También acudirán los líderes autonómicos salvo el murciano, por causas personales, y el andaluz, de viaje institucional en Abu Dabi. Todo para motivar a sus votantes a dejar de lado la lluvia de este domingo 13 de febrero y a salir a votar, pues desde DAD3 advierten de que el clima podría perjudicar al PP.

¿Cómo ha vivido la campaña electoral Luis Tudanca?

No sabemos todavía si el electorado del PSOE saldrá a votar o decidirá quedarse en casa con mantita y película. Lo que sí que sabemos es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropará al candidato a presidir la Junta, Luis Tudanca, en el acto de cierre de campaña electoral que se celebra en Valladolid, junto a la secretaria de Unión Europea del PSOE, Iratxe García, y el alcalde de la capital castellana y leonesa, Óscar Puente. Sánchez participará también en otros cuatro actos de campaña en Zamora, León, Soria y Burgos. Y todo ello para apoyar la candidatura de Luis Tudanca, al que el pacto entre PP y Ciudadanos le impidió gobernar a pesar de haber ocupado el primer puesto del pódium en los comicios de 2019.

Así, el candidato socialista no deja de pronuncia la palabra cambio, además de llevarla en su lema. Para Tudanca solo existen dos escenarios posibles: un gobierno del PP con Vox o uno el gobierno del cambio, el del PSOE. Sin embargo, durante la campaña electoral también ha desvelado que no le importaría pactar con Ciudadanos, si "esta vez" quiere "aportar a que el cambio se produzca". "El problema de Ciudadanos es que ya prometieron el cambio y acabaron haciendo presidente a Mañueco”, señaló en una entrevista en TVE. De Mañueco, además de criticar su posible pacto con Vox, el candidato socialista le ha recriminado en varias ocasiones durante la campaña electoral la eliminación del impuesto de sucesiones. "Con los 25 millones que le han perdonado a los 700 herederos más ricos de esta comunidad, podríamos haber pagado la radioterapia de Ávila, de Palencia, de Segovia, de Soria y de El Bierzo", señaló en el debate del pasado 31 de enero. Tampoco dudó entonces en criticar la corrupción del PP: "La derecha suele decir que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente. Hombre, si no es en el bolsillo de algunos del PP, mejor. la gente quiere que el dinero esté en los hospitales y en los colegios públicos".

Tudanca volvió a defender lo público en el último debate. Fue entonces cuando prometió Las promesas de Tudanca para la sanidad reabrir los consultorios en el medio rural y garantizar citas en 48 horas, así como revertir la privatización del Hospital de Burgos. "Ser menos no resta derechos", expresó. Tudanca ha centrado su discurso de campaña electoral en los problemas del mundo rural: durante su visita a un polígono industrial en Soria, prometió un plan de reindustrialización para la Comunidad, una fiscalidad diferenciada para los "pobladores" y servicios de calidad en el medio rural. También se pronunció sobre las necesidades de las personas mayores colocando como "prioritario" la aprobación de un nuevo modelo de atención residencial centrado en los mayores. También se unió al discurso nacional iniciado por un ciudadano valenciano. El candidato ha defendido en numerosas ocasiones que el PSOE es la "única opción" para garantizar los servicios y acabar, por ejemplo, con la "exclusión financiera" a los mayores para que las entidades financieras no cierren ni un cajero más. Con todas estas propuestas, la formación socialista busca volver de alguna forma a los primeros cuatro años de las Cortes de Castilla y León, pues fue el único periodo de tiempo en el que estuvo al mando de esta región.

¿Cómo ha vivido la campaña electoral Francisco Igea?

El el candidato del PSOE le tendió la mano públicamente al de Ciudadanos, Francisco Igea. El candidato de la formación naranja apuesta por una gran coalición que deje fuera a los extremos y asegura que para él no existen los vetos. Así lo ha manifestado en la mayoría de sus intervenciones, que han sido realizadas desde casa de sus padres ya que se contagió en plena campaña electoral. Fue el primer día de campaña y a la vuelta de un acto electoral en Segovia, cuando el candidato comenzó a presentar síntomas.

Una vez terminó su cuarentena de 7 días, el candidato contó con el apoyo presencial de la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas. En su primera intervención en público tras la cuarentena Igea se posición en contra de la idea de España de "unos contra otros, del fascismo y el antifascismo, del comunismo y el anticomunismo". También prometió un cambio en las políticas del sector primario frente a la "demagogia", insistió en que a los agricultores y ganaderos no les ayuda "tener señoritos disfrazados de montería" o "ver a Pablo Casado rodeado de ovejitas todos los días". En este mismo encuentro, fardó de Ciudadanos como una formación que ha pedido a Europa dinero para el sector de la automoción, no como PP y PSOE dijo en Valladolid.

Allí se pronunció sobre la despoblación, por la necesidad de "repoblar esta comunidad", que es "tierra de acogida para quienes buscan un futuro". El candidato se ha mostrado convencido durante toda la campaña electoral de que su partido será decisivo para conformación del nuevo Gobierno de Castilla y León. Por ello, ya ha adelantado su idea de Gobierno, que pasa por tener a Verónica Casado como consejera de Sanidad, a Ana Carlota Amigo de Empleo e Industria, y a los eurodiputados Soraya Rodríguez y Luis Garicano como responsables de Familia y Servicios Sociales y Economía, respectivamente. Así, ha insistido en la importancia de "ser capaces de llegar a acuerdos" para "sacar a los extremos de la ecuación" para "acabar con el triste espectáculo de frentismo y polarización".

¿Cómo ha vivido la campaña electoral Juan García-Gallardo?

El candidato de Vox para presidir la comunidad de Castilla y León, Juan García-Gallardo, comenzó la precamapaña inmerso en una polémica tras salir a la luz unos tuits que escribió en 2011. Unos mensajes con contenido homófobo, machista y racista, como se puede observar en el siguiente vídeo.

Tras la polémicas, el candidato defendió en sus intervenciones su programa electoral. De hecho, arrancó la campaña electoral en el barrio vallisoletano de Las Delicias con un mensaje dirigido a los trabajadores de la comunidad: "No estáis solos". El burgalés también se ha pronunciado sobre sus tres principios fundamentales: "apoyar a las familias, defender unos trabajos estables y pedir servicios públicos dignos". En este sentido, ha manifestado apostar por la natalidad. "Lo que hay que hacer es llenar los parques de niños", señaló. El candidatura de García Gallardo ha estado apoyado por Santiago Abascal, quien desde el sábado 29 de enero ha participado en un total de nueve actos de campaña en la Comunidad Autónoma, desarrollados en Ávila, Soria, Segovia, Palencia, Burgos, Salamanca, Ponferrada, León y Valladolid. Este viernes volverá a acompañar a participar en el cierre de la campaña. También se encontrará en Valladolid este domingo 13 de diciembre, cuando tenga lugar el escrutinio de votos.