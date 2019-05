Rocío Monasterio: "No puede ser que los niños no sepan quién es Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo con los pies"

La candidata de Vox a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, define a su formación como "un movimiento patriótico que defiende a España y a la libertad" y asegura que ellos son "la España que madruga".

Preguntada por sus declaraciones sobre los colegios de Madrid y los cursillos a niños en los que, según Monasterio, "se les invita a probar nuevas prácticas sexuales y se habla de zoofilia", la candidata de Vox lo ratifica y defiende que "los niños tienes que estar dedicándose a otras cosas en esas edades".

"No puede ser que, en nuestro sistema educativo, los niños no sepan quien es Adolfo Suárez y sean especialistas en fetichismo con los pies. No es lo más adecuado", argumenta Monasterio, que sostiene que se está imponiendo una ideología de género en los colegios. "No se trata de un tema de libertad sexual", añade.

En una entrevista en Onda Cero, Monasterio insiste en que "el Orgullo crea muchos problemas a los vecinos" y argumenta la propuesta de su formación de desplazar la fiesta a la Casa de Campo si llegan al Gobierno madrileño. "Hay problemas de ruido, no se respetan unas ciertas reglas básicas de civismo y a lo mejor no hay que ver ciertos espectáculos que no son adecuados".