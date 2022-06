Vox crece en Andalucía y se coloca como tercera fuerza tras sumar 14 escaños en las elecciones del 19J. Macarena Olona ha conseguido para la formación de extrema derecha dos escaños más que en las elecciones de 2018, cuando se hacían con 12 escaños en el Parlamento andaluz. Pero estos resultados no alcanzan los que que auguraban las encuestas, que situaban al partido que lidera Santiago Abascal en una horquilla de entre 16 y 18 diputados.

La región que vio a Vox empezar su andadura en las instituciones, a pesar de dar más voto y voz a la formación, no le otorga la llave para entrar en el gobierno. Juanma Moreno era avisado hace días, cuando Olona aclaró en pleno debate electoral su postura respecto a futuros pactos y negociaciones de investidura en pleno debate electoral. No apoyaría un gobierno popular si no se incluía a la extrema derecha en el Ejecutivo. Incluso, la candidata de extrema derecha deslizaba la posibilidad de ofrecer una vicepresidencia a Moreno en el caso de que Vox superase en votos al PP. No obstante, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cerraba la campaña de su candidata tendiendo la mano al PP andaluz.

Ahora, los resultados arrasadores del PP de Juanma Moreno hacen innecesaria a la formación de extrema derecha a la hora de conformar gobierno.

De la gresca en el Congreso al empadronamiento en Salobreña

La elección de Olona como candidata de Vox ha sido una de las más controvertidas en este proceso. Desde que se conoció que la alicantina se había empadronado en el municipio de Salobreña, en la casa del presidente de Vox en Granada, se sucedieron las críticas, e incluso la coalición de Andaluces Levantaos llegó a denunciar ante la Junta Electoral de Granada a Olona por presunto "empadronamiento ficticio" y "fraude de ley".

La Junta se pronunció a favor de Olona, manteniendo su candidatura, todavía después de que el Ayuntamiento de la localidad decidiese dar de baja en el padrón a la de Vox.

La candidatura de Olona venía siendo un secreto a voces. Su presencia en Andalucía se había triplicado en los últimos meses, y Santiago Abascal ya había comentado a los periodistas que le preguntaban por quién encabezaría la candidatura que a Macarena Olona se le estaba "poniendo cara de presidenta".

Pero no por sonada escapó de la polémica. Y es que con Olona, Vox ha dado un giro ciertamente apreciable respecto a las elecciones de Castilla y León: en esta ocasión ha escogido a una de sus caras más conocidas de la formación (y también más combativas de entre sus filas).

A la diputada y secretaria general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso era habitual verla enzarzada en fuertes encontronazos tanto con otros diputados como con la presidenta de la Cámara. Cuando se supo que lideraría la campaña de Vox en Andalucía, fueron muchos los contrincantes políticos que señalaron su falta de conexión y proximidad con el pueblo andaluz y los que la acusaron de no conocer prácticamente nada de la región.

Una 'folclórica' campaña

Desde la izquierda han censurado a Olona por "disfrazarse" para parecer andaluza aunque nunca haya vivido en la región. Y ya no solo por el empadronamiento y el folclore que ha derrochado la candidata en u visita a una bodega de fino, vestida de sevillana en la Feria de Abril, a lomos de un caballo o charlando junto a un torero durante la campaña electoral. También porque, como le recrimina Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), se la ha visto incluso forzando su acento.

La que se ha llegado a denominar a sí misma 'Macarena de Graná', ha centrado su campaña en Sevilla: donde hizo el acto de apertura, el de cierre y donde también ha vivido el recuento de los votos. En Granada, en cambio, no se la ha visto tanto.

Olona arrancó con este mensaje tras su designación como candidata: "Comienza la Toma. Por España", pero según se ha ido desarrollando la campaña, la candidata no ha cumplido con el perfil que cabía esperar de ella. Se puede decir que ha ido perdiendo protagonismo y de hecho, la candidata a la Junta estuvo tres días sin organizar actos de campaña.