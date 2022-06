Las encuestas acertaron de pleno, o casi. Juanma Moreno Bonilla se ha convertido este domingo en el claro ganador de las elecciones autonómicas de Andalucía. El popular ha sido el candidato más votado con un resultado histórico, muy por encima del resto de formaciones que han concurrido a esta cita electoral: ha alcanzado una mayoría absoluta con la que podrá revalidar su mandato, esta vez en solitario y sin tutelas. Esto es, Moreno Bonilla no tendrá que recurrir a una extrema derecha -como sí tuvo que hacer su compañero Mañueco en Castilla y León- que incrementa su fuerza ante el enésimo batacazo de Ciudadanos y ante una izquierda incapaz de convencer e ilusionar a su electorado.

Moreno Bonilla, gran favorito desde el inicio de la carrera electoral, ha mejorado enormemente los resultados que cosechó en 2018. Esto es, ha pasado de ser segunda fuerza en un territorio históricamente socialista, con el 20,75% de los apoyos y 26 escaños, a consolidarse como líder del cambio de rumbo andaluz, ocupando la primera posición con el 42,05% de votos y 56 parlamentarios. En contraposición, el PSOE esta vez ni siquiera ha jugado en la misma liga que los populares, vistas unas cifras electorales que confirman el fin de la hegemonía socialista. El recién estrenado Espadas solo ha podido atraer al 25,12% de los andaluces, que le dan 32 escaños, uno menos que en 2018.

La tercera posición es para Vox, partido que a pesar de las constantes polémicas de Olona ha crecido en voto y voz, aunque no tanto como apuntaban sus propias expectativas. La candidata de Abascal se ha hecho con el 13,43% de los votos, recibiendo así 14 escaños; votos ahora innecesarios ante el triunfo arrasador de Juanma Moreno. El crecimiento del PP y de la extrema derecha parece ir en consonancia con la caída libre de Ciudadanos, cuyo varapalo no por esperado deja de ser sorprendente. La formación abanderada por Juan Marín en Andalucía ha perdido en estos cuatro años la totalidad de sus escaños, 21 parlamentarios. Se dice pronto. Con sus escasos apoyos, cifrados en el 3,19%, Ciudadanos vuelve a despedirse de otro parlamento. Otro choque de bruces contra la realidad que dibuja el peor de los escenarios futuros para el partido presidido por Inés Arrimadas.

No tan sonora, aunque también importantísima, ha sido la derrota en las urnas de la izquierda alternativa. Ni Por Andalucía, con Inma Nieto a la cabeza, ni Adelante Andalucía, con Teresa Rodríguez al frente, han logrado activar todas las sensibilidades del espectro progresista. Ni mucho menos: con los votos cosechados, del 7,74% por un lado y del 4,67% por el otro, siquiera se acercan a la posibilidad de formar un bloque junto al PSOE con el que plantar de alguna forma cara a Moreno Bonilla. Las discrepancias y divisiones de esa izquierda a la izquierda de los socialistas han acabado pasando factura, y eso que desde un bando, el de Por Andalucía, se llegó a reconciliar a Errejón con Podemos para esgrimir la ya tan recurrente llamada a la unidad.

Ahora, con los datos ya sobre la mesa, se confirma que no hay lugar para ecuaciones ni otras fórmulas matemáticas. No será necesario saber si los partidos del bloque progresista hubieran aceptado finalmente la abstención para facilitar la investidura de Moreno Bonilla por mayoría simple e impedir así que la extrema derecha obtuviera plaza en un nuevo parlamento. Tampoco será necesario saber si Moreno Bonilla hubiera optado por un Gobierno de coalición con Vox o por una nueva convocatoria electoral. El nuevo horizonte político en Andalucía está ya perfectamente definido y con un color claro: el azul de un Partido Popular y de un Moreno Bonilla a los que no ha podido salirles mejor la jugada.

Una campaña hecha a medida

La razón: el ya renovado presidente andaluz ha dirigido su campaña electoral y la de otras formaciones sin ninguna dificultad. Lejos de enfangarse en los debates sobre las numerosísimas necesidades que padece el sur en la actualidad, Moreno Bonilla logró virar el discurso de todos los candidatos hacia el gran dilema que acecha desde hace tiempo a cualquier convocatoria electoral: la entrada o no de la extrema derecha en los gobiernos. En otras palabras, su enfoque era el siguiente: o recibía los votos suficientes para gobernar en solitario, o la extrema derecha llegaría también a Andalucía. Una 'falsa' disyuntiva con la que obligó a posicionarse al resto de partidos.

Precisamente, esta fórmula de Moreno Bonilla no solo llevó a reordenar las estrategias de campaña. También forzó una reorientación de la intención del voto, reduciendo indirectamente las posibilidades a las dos mencionadas; curiosamente, con una premisa similar a la que dibujó la revista Hermano Lobo en 1975: o nosotros, o el caos. Este ha sido el gran tema electoral, el dilema que ha invadido la campaña, la vía que ha centrado el debate. Y el gran éxito de Moreno Bonilla. Por contra, esta cuestión ha pesado, y mucho, al bloque de la izquierda. Lo curioso de esta jugada es que Moreno Bonilla no fue el único en intentar aprovecharla.

A ella se unió extrema derecha, que descubrió en el planteamiento del presidente andaluz un nicho con el que explotar la candidatura de Olona. Viendo que sus resultados mejoraban ligeramente los escaños obtenidos en 2018, en Vox optaron por dar por hecho que Moreno Bonilla les necesitaría. Para ellos, sin duda alguna era lo que iban a confirmar los resultados de las elecciones. Prueba de ello fueron los continuos mensajes directos que tanto Olona como Abascal enviaron a Juanma Moreno y al Partido Popular con una propuesta muy clara: o les permitía integrarse en un nuevo gobierno de coalición o votarían en contra de su investidura si se quedaba en la mayoría simple. Una apuesta arriesgada que, finalmente, no se ha cumplido.