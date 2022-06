El hasta ahora líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se ha emocionado durante una entrevista en Onda Cero en la que ha analizado los resultados de las elecciones en Andalucía en las que su partido ha quedado fuera del arco parlamentario autonómico.

El político no ha podido evitar romperse cuando Carlos Alsina le ha preguntado sobre los mensajes que ha recibido en las últimas horas. Marín ha asegurado que el de sus hijos ha sido el más emotivo ya que, asegura, le han dicho que "por fin han recuperado a su padre".

En ese momento ha tenido que parar por la emoción. "Es una fortuna tenerlos, es una suerte tener unos hijos como los dos que yo tengo", ha dicho tras reponerse.

En clave política, Marín ha asegurado que se siente "orgulloso" por el trabajo realizado en la Junta de Andalucía estos años y ha remarcado que "los andaluces no se equivocan": "Si han elegido esto yo estoy feliz. Le pido a Juanma que siga por esta senda que hemos empezado juntos".

"Para mi lo importante es que Vox no ha entrado en el Gobierno, era uno de mis objetivos. No me gusta su forma de entender esta sociedad del siglo XXI", ha dicho.