La izquierda no ha sido capaz de vencer al desánimo. La división en tres ofertas (PSOE, Por Andalucía -Podemos e IU- y Adelante Andalucía) y la fuerza arrolladora del presidente de la Junta de Andalucía y aspirante a la reelección, Juanma Moreno, han hecho que pierdan votos y escaños con respecto a 2018.

La noche arrancaba con desánimo en las sedes del tripartito de la izquierda, un pronóstico confirmado conforme avanzaba el escrutinio. Si bien la fortaleza del PSOE en Andalucía ha quedado clara al prácticamente aguantar su suelo electoral con un candidato muy poco conocido, el exalcalde de Sevilla Juan Espadas, las otras dos opciones a su izquierda, víctimas de una división interna, han perdido diez escaños.

En total, entre las tres fuerzas se han dejado 12 escaños y suman 39, lejos de los 57 que representa únicamente el PP. En los anteriores comicios sumaban 50 entre el PSOE y Adelante Andalucía.

Según ha apuntado el politólogo Lluis Orriols en el programa especial 'Al Rojo Vivo: Objetivo Andalucía', a la izquierda le ha penalizado el sistema electoral y la división en tres propuestas distintas. "El sistema electoral fue proporcional en 2018 con Adelante Andalucía, pero por primera vez la izquierda no ha sido premiada", ha aseverado.

Así, el PSOE ha perdido dos escaños y más de tres puntos de voto con relación a las autonómicas de diciembre de 2018, cuando la candidatura de Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta, fue la primera fuerza en la comunidad. La derrota moral es peor que en 2012, cuando Javier Arenas ganó al frente del PP pero el PSOE mantuvo el control del Ejecutivo. Ahora, fuera del Palacio de San Telmo, han perdido el liderazgo en el Parlamento e incluso han dejado de ser el partido más votado en la provincia de Sevilla, un bastión socialista que había ganado sistemáticamente en todas las convocatorias anteriores.

"Derrota dolorosa", han aseverado fuentes de la dirección autonómica a laSexta. No han puesto paños calientes a su derrota y el único consuelo que han visto en el resultado electoral es que Juanma Moreno no tendrá que depender de la extrema derecha y que Macarena Olona, la líder de Vox, no será vicepresidenta.

Los socialistas han perdido cerca de 200.000 votos con respecto a las autonómicas de 2018. A su izquierda, entre Por Andalucía y Adelante Andalucía han perdido más de 100.000 votos.