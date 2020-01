La vicepresidenta de Maduro permaneció ocho horas en España. Delsy Rodríguez aterrizó en un avión privado desde Venezuela, y según el diario 'El País', después cogió un vuelo comercial hacia Catar.

"No tocó suelo español. Se quedó donde la Policía consideró que era frontera", afirmó José Luis Ábalos, el ministro de Transporte y Movilidad, en El Objetivo.

Pero Europa lo deja claro en su resolución sobre las sanciones al Gobierno de Maduro: ni entrar ni transitar por el espacio Schengen. Los Estados, dice, "adoptarán medidas para impedir que entren en su territorio o transiten por él".

De momento, Bruselas no se pronuncia. "No sé si ha habido una violación o no porque no conozco los detalles. Pero según nuestras normas, son las autoridades nacionales de cada país las encargadas de implementar las sanciones", apunta Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores.

En España, cierre de filas en el Gobierno con Ábalos intentando zanjar la polémica. Pero el PP no está dispuesto a pasarlo por alto. "Es un conflicto diplomático con la UE y con EEUU. El caso Ábalos es el caso Sánchez", ha señalado el secretario general del PP, Teo García Egea.

Los populares pedirán una comisión de investigación, como también lo hará Ciudadanos. "No podemos fiarnos de lo que dice un ministro. Es una triste noticia", sostiene Melissa Rodríguez, portavoz de la gestora de Ciudadanos, que ha acusado de mentir al ministro Ábalos.