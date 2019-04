El PP considera suficiente la sentencia de Nóos mientras que Podemos cree que había pruebas para condenar a la infanta

Disparidad en la intenisdad a la hora de valorar la sentencia del caso Noos. El PP, que tiene entre los condenados al exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, pide respeto para las decisiones judiciales y consideran que las sentencias son suficientes.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que no cree que "cause ningún escándalo" y que le parece que la pena es "lo suficientemente severa como para que nadie esté preocupado".

Valoración totalmente contraria a que realizan en Podemos, para la formación morada no todos somos iguales ante la ley. "En el 99,99% de los casos, si no estuviera implicada la Casa Real, habría habido condena", ha destacado la diputada de la formación Gloria Elizo.

Para ERC esta sentencia sirve reivindicar sus objetivos. Gabriel Rufián ha escrito en Twitter: "Noos sobran los motivos #RepublicaCatalana". Ciudadanos, satisfecho con la sentencia, cree que lo que se esta condenando es una época donde no había control del dinero público. Rivera ha dicho que se han vivido "años en los que la corrupción ha campado" y que ahora hay que "limpiar la herida".

Mucho más tenues han sido en el PSOE. El portavoz del partido en el Parlamento Europeo, considera que ha sido "un juicio ejemplar". Eso que fue un excompañero suyo, el exdiputado Balear Antoni Diéguez, el primero en denunciar irregularidades entre el Instituto Noos y el gobierno de Matas.

"Lo expliqué y me dijeron que no se podía consentir. No imaginábamos ni el proceso", ha destacado Diéguez en ARV. Ahora, 11 años después, la condición de la infanta sigue siendo objeto de polémica.