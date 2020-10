"Ahora me siento mucho más cerca de Madrid porque he sufrido con los madrileños. He visto a una ciudad admirable, que resiste, que acoge, que se levanta y está unida". Son algunas de las palabras que el ministro de Sanidad ha dedicado a toda la población de la región en relación con su lucha contra la pandemia.

Salvador Illa ha asegurado, en una de sus intervenciones en el Congreso, que siempre se ha "sentido muy cerda de Madrid, pero ahora mucho más" porque ha sufrido con los madrileños los estragos de la crisis originada por la pandemia de coronavirus.

"Es imposible no sentirse cerca de un lugar que en seguida te hace sentir como uno más. Reconozco mi admiración por Madrid y los madrileños con dos palabras: gracias Madrid", ha sentenciado en uno de sus discursos en la Cámara Baja.

En su intervención, Illa también ha recordado los ataques que ha recibido en las últimas semanas por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "Ma han llamado despectivamente socialista catatán en Madrid. Han afirmado que meterme con Madrid daba puntos con el electorado independentista. Me han acusado de activista y de ser el ariete de la madrileñofobia del Gobierno", ha señalado.

Un discurso al que, ha dicho, nunca ha contestado y hoy ha decidido hacerlo con palabras de agradecimiento a la ciudadanía. "Siempre lo he escuchado con suma atención, mientras bajaba la curva de contagios con medidas recomendadas por este Gobierno y este ministro", ha indicado.

Asimismo, se ha dirigido a Pablo Casado para instarle a situarse en el lado "constructivo para salvar vidas" o en la "confrontación con la ultra derecha", pero no en la abstención. Lo que no ha querido es responder al discurso del líder 'popular' porque, a su juicio, "sigue ausente de argumentos sanitarios". "Mi único adversario es el virus; el suyo, a tenor de su intervención, parece que sigue siendo el Gobierno", ha sentenciado.