El Hotel Colón, uno de los pocos hoteles hospitalizados en España y el único que sigue funcionando en Madrid, no solo atiende a pacientes con coronavirus, sino que también a sanitarios que no pudieron regresar a casa por Filomena. "Hemos alojado a hasta 90 sanitarios que no podían descansar ni acudir a sus domicilios (por la nieve). Estaban agotados de su trabajo y de dormir en sillones", indica Cristina Arias, coordinadora de Enfermería del Hotel Colón.

Se trata de una posibilidad que permite evitar los desplazamientos y reducir los riesgos derivados de la gran nevada. "Han descansado aquí porque muchos duplicaron turnos porque no llegaban la personas que les sustituían", afirma José Luis Escalante, coordinador asistencial del Hotel Colón.

Los sanitarios que siguen trabajando en el Hotel Colón desde marzo atienden a los pacientes de forma telefónica. Incluso muchos especialistas se han dedicado a ayudar, pese a no se expertos en enfermedades infecciosas. En este sentido, Escalante señala que tienen "oftalmólogos, una cirujana maxilofacial o neurofisiólogos".

LaSexta ha hablado con Iván Balas, un hombre que ha recibido el alta junto a sus hijos tras dos semanas de atención médica en el Hotel Colón. "Estábamos en dos habitaciones. Yo estaba con la niña que es más pequeña y mi hijo de 16 años estaba en un cuarto separado", ha contado el hombre.

La Comunidad de Madrid ha llegado a contar desde el inicio de la pandemia con 13 establecimientos hoteleros medicalizados en distintos puntos de la región, aunque el Hotel Colón es el único activo.