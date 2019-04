Rajoy anuncia un recurso ante el Constitucional contra la reforma del Parlament: "No habrá referéndum el 1 de octubre"

Es el turno de hacer balance del curso que termina y Mariano Rajoy ha aprovechado para anunciar una última medida antes de las vacaciones.

"Presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Parlament", ha señalado Rajoy. Una reforma del Parlament para acelerar la convocatoria de un referéndum que, Rajoy promete, no se celebrará.

"La sociedad catalana necesita que se les proteja de un proyecto a las bravas", ha apuntado Rajoy. Una vez terminado con el asunto catalán, el presidente del Gobierno ha pasado a un tema con el que poder sacar pecho: la economía.

El 28 de julio de 2017, fecha en la que Mariano Rajoy ha dado por superada la crisis económica. "Hemos recuperado el nivel de riqueza previo a la crisis".

Eso sí, el presidente del Gobierno reconoce que la recuperación no está llegando a todos. "Esto no significaría nada si los avances no llega a los ciudadanos".

Rajoy también ha anunciado que en 2018 España dejará de estar vigilada por la UE al abandonar el procedimiento de déficit excesivo.