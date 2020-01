Teruel Existe no cambiará su voto en la investidura de Pedro Sánchez pese a las presiones. "Tenemos la cabeza dura. Cuando se toma una decisión se mantiene por encima de todo", ha asegurado Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe. Recuerdan que el acuerdo con el PSOE se enmarca en el respeto a la Constitución y denuncian que el acoso es constante, como las pintadas de "Guitarte traidor" que han aparecido en la localidad donde reside el diputado de Teruel Existe.

"Teruel Existe exige respeto frente al acoso en redes sociales, así como la aparición de pintadas que nuestro diputado en el Congreso está sufriendo en su localidad, alentadas desde diferentes ámbitos políticos, sociales y mediáticos", ha expuesto en un comunicado la Agrupación de Electores Teruel Existe. Más de 600.000 firmas ha recogido ya la plataforma ultraderechista Hazte Oír reclamando que Guitarte vote en contra de Sánchez en la segunda votación de la sesión de investidura; una presión con la que se solidarizan desde Podemos.

"Todo mi apoyo a estas personas y sus familias. En Podemos tenemos cinco años de experiencia en acoso facha", ha destacado Pablo Echenique en Twitter. También atacan la presión con la que viven los diputados socialistas a los que se pide que rompan la disciplina de partido. "¿No hay un solo valiente, uno en esa bancada, que haría decaer la investidura?", preguntó Inés Arrimadas en la primera jornada de la sesión de investidura.

No obstante, ante el riesgo de que haya quien cambie el sentido de su voto, ya hay preparado un mecanismo defensivo por parte del PSOE: han pactado que algunas abstenciones pasen a ser 'sí' en caso de ausencia o traición. "Aplicar un plan 'anti-tamayazo' para que no se lleve a cabo ese sabotaje", ha apuntado el diputado de EH Bildu Jon Iñárritu en declaraciones a Catalunya Ràdio.

Sí la investidura sale adelante, Vox tiene prevista una manifestación el próximo domingo. Piden un levantamiento popular contra el gobierno traidor, y en el PSOE reclaman responsabilidad a PP y Ciudadanos. "Casado y Arrimadas deben desmarcarse de estos llamamientos de Vox. España merece una derecha que no aliente tentaciones totalitarias", ha reclamado la formación socialista en Twitter. A la conferencia episcopal también le preocupa este Gobierno, y el arzobispo de Valencia pide directamente rezar.

"Me sorprende que haya que rezar cuando se trata de cuestionar el patrimonio adquirido de un modo muy singular", ha expresado José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. Se refiere a la medida que incluyen en su programa de recuperar los bienes inmatriculados de la Iglesia. No es la única iniciativa que no gusta. En materia de empleo, la CEOE ya ha dicho que va a aumentar la economía sumergida.