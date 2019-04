El ayuntamiento de Colau considera a Puigdemont el president "legítimo" de Cataluña

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reconocido en el pleno municipal que presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, es quien "ostenta la legitimidad de las instituciones catalanas hasta que se recupere el autogobierno" en Catalunya.

Preguntada por el presidente del grupo municipal Demòcrata y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, Colau ha dicho que sigue siendo el legítimo presidente de la Generalitat porque ha sido votado por los catalanes, a pesar de que Puigdemont ha sido cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Colau ha dicho que los miembros del PDeCAT y del Govern cesado no se refieren a Puigdemont como presidente de la república catalana y se ha preguntado por qué: "¿Es presidente de la república o no? ¿Se ha proclamado la república?", y ha asegurado que se siente desconcertada porque no sabe qué papel está haciendo el Govern.

"Por parte del Ayuntamiento, tendrán mi apoyo para defender la legitimidad de las instituciones catalanas y en contra de la persecución judicial", ha asegurado, aunque también ha pedido explicaciones a Trias sobre cómo el Govern cesado afronta el proceso soberanista y la convocatoria de elecciones.

Colau ha preguntado a Trias si el Govern de la Generalitat tenía prevista la situación actual, y ha insistido en que el comportamiento de sus miembros genera "desconcierto".