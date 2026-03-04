El 'efecto bandera' o cómo el Gobierno saca a relucir su patriotismo en su choque con Trump por Irán

¿Por qué es importante? El enfrentamiento entre Moncloa y la Casa Blanca llega a diez días de que Castilla y León acuda a las urnas, y a meses de que también lo haga Andalucía.

El choque entre Estados Unidos (EEUU) y España por la escalada bélica en Oriente Medio que llega en medio de un ciclo electoral autonómico. En diez días serán las elecciones en Castilla y León, mientras que en junio llegarán en Andalucía. De esta manera, cabe preguntarse si la recuperación del "No a la guerra" del presidente Pedro Sánchez puede ayudar al PSOE en las urnas, es decir, si puede funcionar 'el efecto bandera'.

Y es que ante el intento de Donald Trump de cuestionar la soberanía de España, el Gobierno saca a relucir su patriotismo dirigiéndose a los españoles como "compatriotas". No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha hecho de una forma mucho más ilustrativa cambiando su foto de perfil en redes sociales.De esta manera, se pronuncia el llamado 'efecto bandera', el cual viene a ser que cuando nos atacan desde fuera hacemos piña en torno a lo nuestro.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayaba este miércoles que los españoles "desde luego no vamos a ser vasallos de nadie", puesto que en Moncloa saben que la figura del republicano genera rechazo. Así, oponerse al presidente estadounidense puede traducirse en rédito electoral. De hecho, según el CIS más del 76% de los españoles tienen una opinión mala o muy mala de Trump.

También desde el ala de Sumar en el Ejecutivo son conscientes de ello y este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hacía gala de ello. Los socios parlamentarios del Gobierno también parecen ser conocedores del 'efecto bandera', prueba de ello las palabras del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en las que ha defendido que plantar cara a Trump es un deber moral y que lo contrario significa ser un vendepatrias. A ojos del republicano, en este contexto no valen medias tintas

Por eso, Díaz ha subrayado que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, "tiene que elegir si quiere ser un patriota o si quiere ser un siervo de Trump". Se trata de una fórmula que ya le funcionó al primer ministro canadiense, Mark Carney, cuando Trump fantaseaba con anexionarse a su vecino como el estado 51.

Entonces, Carney plantó al republicano cara y eso le valió para ganar las elecciones. Algo que también podría pasarle a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pues su popularidad ha subido tras oponerse a las ansias imperialistas del inquilino de la Casa Blanca respecto a Groenlandia.

