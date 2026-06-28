Ahora

Reacciones tras el comité

Con los ecos del Comité Federal más difícil para Sánchez: el PSOE pasa página mientras la oposición eleva la presión

El contexto Alberto Núñez Feijóo ha endurecido el discurso contra el presidente del Gobierno: "Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú".

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal del PSOE.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El PSOE trata de cerrar filas tras uno de los comités federales más delicados de la etapa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcado por el impacto del caso que afecta a los exdirigentes socialistas y por las voces críticas que, aunque limitadas, se escucharon en el máximo órgano del partido entre congresos. Mientras la dirección socialista insiste en mirar hacia adelante, la oposición sostiene que el Gobierno atraviesa su momento de mayor debilidad.

La ministra y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha evitado alimentar el debate interno y ha reivindicado el respaldo al liderazgo de Sánchez. "Yo estoy aquí para lo que estoy, os lo agradezco que lo entendáis", ha respondido este domingo al ser preguntada por la situación del partido.

En la misma línea, el exlehendakari Patxi López defendía tras el comité que quienes hoy exigen la salida de Sánchez son los mismos que hace una década reclamaban la abstención del PSOE para facilitar un Gobierno de Mariano Rajoy: "Todos aquellos que en 2014 defendían que el PSOE se abstuviera para que gobernara un PP corrupto de Rajoy son los mismos que hoy piden que se vaya un Gobierno que tiene a España en su mejor momento económico".

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido el discurso contra el presidente del Gobierno. En una entrevista concedida a 'El Confidencial', el líder 'popular' rechazó la tesis defendida por Sánchez de que la corrupción responde únicamente a actuaciones individuales: "Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú".

Las declaraciones llegan después de que Pedro Sánchez defendiera ante el comité federal que la corrupción detectada corresponde a "personas concretas", desvinculándola del proyecto político del PSOE. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo está "atrapado en su laberinto de causas judiciales", elevando el tono de la ofensiva política contra el Gobierno.

Según el dirigente popular, el PSOE acumula "16 causas judiciales, 97 imputados y 1.800 años de petición de prisión", cifras con las que el PP pretende ilustrar la gravedad de la situación que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo.

El analista Gabi Sanz consideró en su intervención en laSexta Xplica que el presidente "habla a un país como si el PSOE no hubiera perdido las últimas cuatro elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía - por un margen de entre el 10% y el 19% de voto".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles muertos y a 152 la de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
  2. La frágil tregua salta por los aires: EEUU bombardea Irán y Trump amenaza con "acabar por la vía militar"
  3. Del positivismo de Sánchez a la "autocrítica" de Page: los entresijos de la reunión a puerta rezada en el Comité Federal del PSOE
  4. Barómetro laSexta | El 58,1% de los encuestados valora como "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Ábalos
  5. Mueren 11 personas que participaban en una sesión de paracaidismo en un accidente de avioneta en Francia
  6. Horas en carretera, humedades y un coche para las urgencias con 25 años: la odisea diaria de la sanidad rural en Teruel