Con los ecos del Comité Federal más difícil para Sánchez: el PSOE pasa página mientras la oposición eleva la presión

El contexto Alberto Núñez Feijóo ha endurecido el discurso contra el presidente del Gobierno: "Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú".

El PSOE intenta consolidar su unidad tras un complicado comité federal en el que se abordó el impacto de casos judiciales que afectan a exdirigentes socialistas. Aunque hubo críticas limitadas, la dirección del partido busca mirar al futuro, mientras la oposición considera que el Gobierno está en su punto más débil. Diana Morant, secretaria general del PSOE valenciano, y Patxi López han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez, destacando que las críticas provienen de quienes antes defendían al PP. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su discurso contra Sánchez, cuestionando su defensa sobre la corrupción como casos aislados. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado al Ejecutivo por su situación judicial. Según el analista Gabi Sanz en laSexta, el PSOE enfrenta desafíos tras perder varias elecciones autonómicas.

El PSOE trata de cerrar filas tras uno de los comités federales más delicados de la etapa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcado por el impacto del caso que afecta a los exdirigentes socialistas y por las voces críticas que, aunque limitadas, se escucharon en el máximo órgano del partido entre congresos. Mientras la dirección socialista insiste en mirar hacia adelante, la oposición sostiene que el Gobierno atraviesa su momento de mayor debilidad.

La ministra y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, ha evitado alimentar el debate interno y ha reivindicado el respaldo al liderazgo de Sánchez. "Yo estoy aquí para lo que estoy, os lo agradezco que lo entendáis", ha respondido este domingo al ser preguntada por la situación del partido.

En la misma línea, el exlehendakari Patxi López defendía tras el comité que quienes hoy exigen la salida de Sánchez son los mismos que hace una década reclamaban la abstención del PSOE para facilitar un Gobierno de Mariano Rajoy: "Todos aquellos que en 2014 defendían que el PSOE se abstuviera para que gobernara un PP corrupto de Rajoy son los mismos que hoy piden que se vaya un Gobierno que tiene a España en su mejor momento económico".

Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo ha endurecido el discurso contra el presidente del Gobierno. En una entrevista concedida a 'El Confidencial', el líder 'popular' rechazó la tesis defendida por Sánchez de que la corrupción responde únicamente a actuaciones individuales: "Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú".

Las declaraciones llegan después de que Pedro Sánchez defendiera ante el comité federal que la corrupción detectada corresponde a "personas concretas", desvinculándola del proyecto político del PSOE. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo que el Ejecutivo está "atrapado en su laberinto de causas judiciales", elevando el tono de la ofensiva política contra el Gobierno.

Según el dirigente popular, el PSOE acumula "16 causas judiciales, 97 imputados y 1.800 años de petición de prisión", cifras con las que el PP pretende ilustrar la gravedad de la situación que, a su juicio, atraviesa el Ejecutivo.

El analista Gabi Sanz consideró en su intervención en laSexta Xplica que el presidente "habla a un país como si el PSOE no hubiera perdido las últimas cuatro elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía - por un margen de entre el 10% y el 19% de voto".

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