Sánchez señala que España es "el mejor país" para amar en libertad y desde el PP dicen que el Orgullo "cada vez tiene menos que reivindicar"

Los detalles En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Sánchez celebra el día del Orgullo y recuerda a quienes abrieron camino por los derechos y también a quienes continúan defendiendo cada conquista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que España es líder en derechos LGTBIQ+ en Europa, celebrando el Día del Orgullo y recordando a quienes lucharon por estos derechos. Sin embargo, advierte que aún existen quienes los cuestionan, por lo que insiste en seguir avanzando sin miedo ni discriminación. En contraste, Jaime de los Santos del PP ve el Orgullo como una "fiesta necesaria" que cada vez tiene menos que reivindicar, aunque enfatiza que las conquistas sociales son frágiles. De los Santos critica discursos que ven a las personas LGTBI+ como diferentes y propone una alternativa legislativa centrada en la "disforia de género". Líderes como Alberto Núñez Feijóo y Salvador Illa también han reafirmado su compromiso con la libertad y la igualdad, subrayando la importancia de seguir defendiendo los derechos conquistados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que España lidera el mapa europeo "arcoíris" de derechos y libertades para el colectivo y, por tanto, es el mejor país "para ser, amar o expresarse en libertad". En paralelo, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, sostiene que ve el Orgullo como una "fiesta necesaria" y una "reivindicación" que "cada vez tiene menos que reivindicar".

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Sánchez celebra el día del Orgullo y recuerda a quienes abrieron camino por los derechos y también a quienes continúan defendiendo cada conquista. Aún hoy, en pleno 2026, "hay quienes aceptan el orgullo a regañadientes, quienes no dudan en pisotear los derechos y las libertades y quienes siguen considerando la homosexualidad como un trastorno", ha lamentado.

Así, ha apostillado: "Parece que les molesta que vivamos en el mejor país para ser y amar en libertad". Por eso, ha reclamado no bajar la guardia y seguir avanzando sin miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación, como ha hecho el Ejecutivo esta semana en el Congreso al aprobar la penalización de las mal llamadas terapias de conversión "con el voto en contra de los de siempre".

En paralelo, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ve el Orgullo como una "fiesta necesaria" y una "reivindicación" que, "por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar". "Yo lo veo como lo llevo viendo desde que soy un adolescente y es como una fiesta necesaria, como una reivindicación que, por suerte, cada vez tiene menos que reivindicar, pero que sigue siendo extraordinariamente necesaria por muchos motivos. Porque las conquistas sociales son débiles y porque todo lo conquistado tenemos que asegurarlo", asegura el 'popular' en una entrevista a Europa Press, con motivo del Día Internacional del Orgullo que se celebra este 28 de junio.

En este sentido, De los Santos repasa la evolución del colectivo en el país e insiste en que los avances se han logrado gracias a "gobiernos de todos los colores" y a "hombres y mujeres valientes de todo credo y de toda ideología". "Durante estos casi 50 años de democracia hemos conseguido ser un espejo en el que otros países quieren mirarse hemos conseguido ser una de las democracias más igualitarias del mundo", subraya.

No obstante, critica los discursos que pretenden ver a las personas LGTBI+ "como a ciudadanos con otras necesidades". A su juicio, este enfoque incurre en la "exclusión", ya que a los miembros del colectivo también les interesa "que bajen los impuestos" o "que el servicio ferroviario funcione como hace diez años". "No nos engañemos, los derechos están todos conquistados en una democracia como la nuestra", señala, preguntado por asignatura pendiente o derechos por conquistar del colectivo.

A su vez, De los Santos desgrana la alternativa legislativa que propone su formación a la Ley Trans, apostando por una norma centrada en la "disforia de género" y el "acompañamiento psicosocial" que evite lo que denominan el "borrado de las mujeres". "Proponemos una ley que, efectivamente, proteja a las personas con disforia de género, que ponga a la administración a su servicio y que permita el acompañamiento psicosocial para que en una transición tan compleja, tan trascendente como es pasar de hombre a mujer o de mujer a hombre, en ningún caso se puedan sentir solos y solas", detalla.

De esta forma, remarca que la propuesta del PP busca no "destruir el constructo feminista de 40 años de historia" que, a través de herramientas como la discriminación positiva, "había conseguido dar a las mujeres el lugar que se merecen".

Por su parte, el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, también ha querido enviar un mensaje en sus redes sociales por el Día del Orgullo: "Reivindicamos una España donde cada persona pueda vivir en libertad, con dignidad y sin miedo. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual, ni tampoco señalado por sus ideas. La libertad solo es completa cuando es para todos".

"Ni un paso atrás"

A esta oleada de publicaciones, también se ha unido el presidente catalán, Salvador Illa: "Gracias a la lucha y activismo de muchas personas, hoy Cataluña es referente en la defensa de los derechos LGBTI+. Ante la ola reaccionaria, debemos continuar defendiendo y reivindicando la diversidad, la igualdad y la libertad. Ni un paso atrás".

"Las y los socialistas tenemos una convicción clara: el Orgullo sigue siendo necesario para celebrar lo conquistado, defender a quienes sufren discriminación y recordar que ningún derecho está garantizado si no se defiende. Porque ante cualquier retroceso, respondemos con libertad, igualdad y democracia", han compartido desde el perfil de X del PSOE.

Por otra parte, desde la cuenta de La Moncloa, dicen que "el Gobierno pone en valor los avances logrados y el compromiso con los derechos y la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+".

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