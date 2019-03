Duran i Lleida no descarta una ruptura con Mas si hace propuestas "insostenibles"

En declaraciones a TVE, el líder de UDC ha asegurado que no está en su ánimo ahora la ruptura de la federación y que aún puede dar de sí, aunque "quizá la continuidad no pueda ser tan buena en el futuro como lo ha sido en el pasado". "Imagínese que llega un día en el que se convocan elecciones plebiscitarias, y se equipara votar a CiU sólo con independencia. Aquí UDC puede encontrarse incómoda", ha avisado Duran, pese a reiterar el buen funcionamiento y resultados obtenidos por la federación en Cataluña y el resto de España desde su unión, en 1977.

También ha comparado la relación entre CDC y UDC con la convivencia de una pareja, destacando que si no hay entendimiento se puede romper: "No expreso el deseo de que se rompa, aunque es algo natural que puede llegar". Sobre el riesgo de una declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán, el democristiano ha acusado a ERC de hacer "trampas al solitario" y no se les cree cuando niegan que estén por esta opción y se limiten a la consulta alegando que, si el Gobierno central no la autoriza, ya se habrá acabado su reivindicación independentista.

El portavoz de CiU en el Congreso ha alertado también de que, ante una declaración unilateral, el Gobierno central puede responder suspendiendo la autonomía de Cataluña, y que esta decisión tendría más consecuencias políticas y económicas que jurídicas. Además, ha recurrido al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para recordar que ya advirtió de la dificultad de una Cataluña independiente: "Ya dijo que es muy difícil o casi imposible. Yo también creo que es muy difícil y que no se va a llegar".

Al preguntársele si tiene margen de maniobra en los diputados de UDC, Duran ha asegurado que hasta la fecha no se arrepiente de ninguna votación realizada en la Cámara catalana por parte de los democristianos, y ha vuelto a negar que haya diálogo y negociaciones con el Estado para hacer posible la consulta. Ha insistido en que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza, así como que no buscará una solución política 'ad hoc' para su situación, y ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de Planeta, José Manuel Lara, en contra de la independencia: "Si hay empresarios que creen esto, que lo digan y expliquen el porqué".