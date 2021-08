Dos aviones A400 de las Fuerzas Aéreas está previsto que salgan este lunes desde Zaragoza rumbo a Afganistán, donde se va a iniciar en las próximas horas la evacuación del personal que ha trabajado con Defensa y la embajada española en Kabul.

Se va a proceder a evacuar a traductores y sus familias, y también a los trabajadores españoles que han trabajado para el Ministerio o la Embajada. En esta operación también se va a sacar del país a los españoles que estén allí viviendo.

"La embajada ha trasladado a todo el personal y a los miembros de protección, de la Policía Nacional, al aeropuerto. Se encuentran desde ayer allí pendientes de la repatriación", ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Desde Exteriores admiten que es complicada la operación por la situación del aeropuerto, donde esta mañana se agolpaba una multitud para intentar huir del país, y porque muchas delegaciones diplomáticas tienen el mismo plan de evacuación. Se calcula que hay cerca de 400 personas que repatriar, entre personal diplomático, traductores y demás trabajadores.

Una de las personas que serán evacuadas es Mustafá Ayub, intérprete durante cinco años para las tropas españolas en Kabul. Tiene 39 años y está esperando la llamada del Gobierno español para ser sacado del país. Con él hay más intérpretes más, entre 48 o 50, pero no hay cuantificación exacta.

Ayub ha hablado con la 'Cadena Ser' y ha expresado su preocupación e incertidumbre: "Nos han llamado, pero no sabemos cuándo van a venir. Ha salido en las noticias que vendrán dos aviones a Dubai, pero estamos esperando en la casa, no sabemos cuando van a venir". Los dos aviones españoles harán una primera parada en Dubai, a la espera de poder ir entrando en Afganistán.

"Somos cinco, mi mujer y tres hijos (una hija de 14 años, un hijo de 13 años y otra de cuatro años. Mis hijos entienden la situación, están muy preocupados", explica Ayub sobre la situación de su familia, y sobre su país, "nadie sabe nada en Afganistán sobre el futuro del país, nadie sabe nada".

Confiesa que tiene miedo, que aunque los talibanes "dicen que vienen en paz, van a buscar, porque tienen inteligencia y saben todo. Temo que sepan que he colaborado con el ejército español. En cinco años hemos hablado con pueblos, con gente, con el ejército afgano, y ellos lo saben todo, tienen listas.

"Un amigo trabajaba con los extranjeros en una provincia afgana, Tajar, y me dijo que en tres semanas cuando ocuparon la provincia llevaban una lista. Él no estaba en casa pero su familia le dijo que había ido a por él". "No sé exactamente cómo han llegado tan rápido", concluye.