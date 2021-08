Entre las miles de personas que esperan con desesperación salir de Afganistán se encuentra se encuentran también afganos colaboradores de nuestro Gobierno. Afganos como Fawad, intérprete que ha trabajado durante 15 años para el Ejército español. Ahora mismo se encuentra a 500 metros del aeropuerto, a la espera de que pueda ser repatriado junto a su familia. En Más Vale Tarde hemos querido hablar con él para conocer de cerca la situación que está viviendo.

"Los españoles no se han puesto aún en contacto conmigo para evacuarnos. Me encuentro en una casa con mi familia en Kabul. Tengo dos hijos y tres hijas, y mi mujer", ha relatado Fawad, que afirma temer por su vida ahora mismo: "Tengo miedo después de haber trabajado muchos años con el Ejército español en diversas operaciones". Según ha explicado, está 'fichado' por los talibanes.

"Me han llamado muchas veces 'traidor', he cambiado tres veces mi número de teléfono porque ellos lo encontraban y me decían que cuando me pillaran me iban a degollar". Así, ha insistido en que está en auténtico peligro, pero no solo él: "Pido al Gobierno de España que nos rescaten lo antes posible. A todos los intérpretes que están aquí, no solo yo, que nos rescaten lo antes posible. El mes pasado, uno de los intérpretes de Estados Unidos lo han degollado".

Fawad ha detallado además que, desde la vivienda en la que se encuentra ahora mismo, se escuchan "muchos tiros": "Los tiros creo que son de advertencia, pero no sé de quiénes son, si de los soldados americanos o los talibanes". Ante esta situación, ha concluido su intervención apelando una vez más al papel de España en esta cuestión: "Pido al Gobierno, al ministerio de Defensa, que no nos dejen solos en Afganistán".