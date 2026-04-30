De los disturbios en Ferraz a los insultos racistas a Delcy Rodríguez: el PP y su estrategia de condenar a medias

¿Por qué es importante? Sobre todo usan esta estrategia cuando la violencia es tan evidente que no puede no condenarse, por ejemplo, la Nochevieja del muñeco apaleado con la cara de Pedro Sánchez.

El Partido Popular (PP) ha adoptado una estrategia de condena matizada, especialmente en situaciones de violencia evidente, como los disturbios frente a la sede del Ferraz en 2023. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirmó que el partido está en contra de la violencia, pero cuestionó las amnistías para actos más graves. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, condenó la violencia, pero criticó al Gobierno por buscar amnistías. Durante el año, más de 200 sedes socialistas fueron vandalizadas, y la condena del PP llegó con matices. Miguel Tellado, secretario general del PP, condenó un muñeco apaleado con la cara de Pedro Sánchez, pero criticó el "victimismo" socialista. Feijóo también condenó comentarios de Santiago Abascal de Vox, pero los atribuyó a una estrategia del partido socialista. Esta forma de condenar con peros también se vio en incidentes como los insultos racistas a Delcy Rodríguez, donde Feijóo expresó su desacuerdo sin condenar completamente.

Condenar a medias, con matices, en un sí pero no, no es condenar, pero es una estrategia popular del PP de los peros. Sobre todo lo usan cuando la violencia es tan evidente que no puede no condenarse. Por ejemplo, los disturbios frente a la sede del Ferraz de 2023. Unas protestas, decían, contra la amnistía, que en realidad eran un hervidero de violencia ultra.

Ese noviembre de 2023 el coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguraba que su formación "está en contra de cualquier tipo de violencia". Sin embargo, matizaba que "resulta curioso que quiera amnistiar ahora hechos más graves". Por su parte, el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, decía: "Los que condenamos". Pero después agregaba: "Cuando tú pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo".

No solo en Ferraz, durante el año pasado se vandalizaron más de 200 sedes socialistas. La condena del PP tardó meses en llegar y, cuando lo hizo, fue así: "Ante cualquier agresión tiene que haber una condena", señalaba el vicepresidente general de Economía del PP, Juan Brevo, para puntualizar que fue el propio presidente del Gobierno, "el que marcó los muros".

Lo de echar la culpa al insultado de habérselo buscado es un clásico. En la Nochevieja de ese mismo año, muñeco apaleado con la cara de Pedro Sánchez. Al día siguiente en el PP dijeron que nos les gustaba lo ocurrido, una vez más, con un pero. "A nosotros nos desagrada, los condenamos rotundamente, y después de decir esto yo tengo que criticar el victimismo del partido socialista está en una estrategia de victimización", expresó el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Esto de la victimización forma parte de la estrategia de condeno pero. Pasó cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, dijo en una entrevista que el pueblo español iba a querer colgar de los pies al presidente del Gobierno. Feijóo manifestó sobre esas palabras que era "lamentables", aunque insistió después en que "esa es la estrategia diseñada por el partido socialista y por el señor Sánchez".

¿Otras forma de condenar con peros? Decir, por ejemplo, que no estás de acuerdo ni con unos ni con otros, como Feijóo con los insultos racistas a Delcy Rodríguez en un concierto, es condenar sin condenar nunca del todo.

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