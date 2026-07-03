El discurso antimigratorio parece calar en las regiones de PP y Vox: su porcentaje de migrantes está muy por debajo de las medias española y europea

¿Qué ha dicho? "Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha asegurado Feijóo, para añadir: "El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha vuelto a manipular datos para imitar el discurso racista de Vox, refiriéndose a la 'ley de nietos' como "ingeniería social". Afirmó que España no está preparada para recibir a ocho millones de migrantes, un dato falso según laSexta. España tiene un 14% de población migrante, en línea con la media de la UE, según Eurostat. Países como Irlanda, Austria y Alemania tienen porcentajes más altos. En regiones gobernadas por PP o Vox, el porcentaje de migrantes es menor, como en Extremadura con un 4,9% y Castilla y León con un 9,3%, según el INE.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a hacerlo. Este viernes ha vuelto a mezclar datos y a manipularlos para intentar imitar el discurso racista de Vox, de los ultras de Santiago Abascal. Porque el líder del PP lleva semanas refiriéndose a la llamada 'ley de nietos' como "ingeniería electoral". Ahora, ha pasado a llamarla "ingeniería social". Pero, además, ha vuelto a decir eso de que España no está preparada para acoger a ocho millones de migrantes.

"¿Alguien ha preparado el país para esto?", ha preguntado primero Feijóo para, acto seguido, copiar a Vox en temas de migración. "Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes", ha asegurado. "El Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más", ha sentenciado mezclando todo.

Como hemos demostrado ya en varias ocasiones en laSexta, ese dato, el de ocho millones de migrantes, es totalmente falso. Por si todavía alguien piensa lo contrario, los datos no mienten. En España está en la media dentro de la Unión Europea en cuanto a población migrante. Esa media se sitúa en el 14% de la población total, según Eurostat.

Son datos que sí están verificados. Cifras que demuestran que España solo está seis décimas por encima de la media europea. Seis décimas.

Hay otros muchos países que nos superan en población migrante. Es el caso de Irlanda con el 23%, Austria con un 22% y Alemania, con un 20% de migrantes. Dinamarca casi nos iguala con un 14,4 % y en Francia la situación es muy similar también. Allí, el 14 % de sus residentes son extranjeros.

Con menos población migrante y en la UE, destaca Italia, aunque por menos de tres puntos, 11,8%. Es una diferencia insignificante.

Migrantes donde gobierna PP o Vox

Pero lo más interesante al analizar las cifras de personas migrantes es ver cómo el porcentaje es menor en los territorios españoles que están gobernados por el Partido Popular y/o por Vox.

Allí, parece que ha calado más el discurso antimigración. Solo hay uno, Aragón, que está por encima de la media española y europea con un 15,7% de migrantes.

Pero si nos fijamos en Extremadura, descubrimos que solo vive un 4,9% de población migrante. Es de un 9,3% en el caso de Castilla y León y de un 10,9% en Andalucía. Son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística.

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