La ley de memoria histórica sigue monopolizando las discusiones en el Parlamento andaluz. Tras que el pasado 15 de mayo el PSOE denunciará la "pantomima" de la Junta con la memoria histórica y Bernal replicase con "datos" a su "discurso de odio", este jueves Rafael Recio, diputado del PSOE, ha atacado al popular Francisco Oblaré por la postura de su partido ante la ley en cuestión: "Yo sé que el señor Oblades no le gusta esto. Prefiere el matonismo".

Unas declaraciones que no han dejado indiferente a la bancada popular y aún menos a Oblaré, que ha respondido de manera desafiante al socalista aclarando que "a mí no me llama matón el hipocrática este", seguido de un "macarra, que eres un macarra". Para terminar su intervención el popular ha gritado lo siguiente: "Es fascismo puro y duro desde el atril. Él es un fascista".

Acto seguido, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, se ha dirigido al presidente del Parlamento andaluz preguntado que en base a qué artículo habla el señor Oblaré para tratar de fascista a su compañero Rafael Recio. Tras esto, la bancada socialista se ha quejado debido a que Jesús Aguirre ha explicado que no tenía la palabra, a diferencia del diputado popular que ha participado sin permiso del presidente.

Una bronca que se ha zanjado con unas palabras del Jesús Aguirre en el que ha pedido tanto a los parlamentarios populares, como socialistas que dejasen los insultos de lado: "Yo pienso que ustedes son muy inteligentes para no tener que insultar uno a otro".