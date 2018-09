Carmen Montón dimite como ministra de Sanidad tras la polémica por su máster en la URJC: "He sido transparente y honesta"

Carmen Montón ha comunicado a Pedro Sánchez su dimisión como ministra de Sanidad. Lo hace horas después de la polémica suscitada por las supuestas irregularidades en su máster en la URJC.

"He dado toda la información de la que dispongo y me he puesto a disposición de los medios. He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad, lo sigo defendiendo", ha afirmado Montón, al tiempo que se ha mostrado agradecida por formar parte del Gobierno de Sánchez.

La renuncia de Montón se conoce minutos después de que laSexta publicara en exclusiva, tras acceder a su TFM, que el trabajo contiene textos idénticos y párrafos calcados a los de otros autores que la ministra no cita.

En rueda de prensa, Montón ha repasado los 100 días de Gobierno y ella al frente de Sanidad. "Tomé posesión con la ilusión de formar parte del Gobierno y mejorar la vida de las personas", ha señalado al comienzo Montón.

Durante la jornada, y antes de publicarse las últimas informaciones, Sánchez había manifestado su apoyo a la ministra Montón en los pasillos del Senado. El presidente del Gobierno alaba ante los medios la gestión de Montón en la cartera de Sanidad y dejaba claro que no pediría su cese.