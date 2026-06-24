Dimite y abandona el PSOE la concejala de Medio Ambiente de Soria investigada por seis delitos

¿Qué ha dicho? Asegura que lo hace "desde la responsabilidad personal e institucional" y con el "único objetivo" de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista".

Yolanda Santos, concejala de Medio Ambiente de Soria, ha renunciado a su militancia en el PSOE y a su acta de concejal tras ser detenida durante los registros en el Ayuntamiento de Soria, relacionados con investigaciones por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública. La Policía Judicial de la Guardia Civil llevó a cabo seis detenciones, incluyendo la de Santos, quien pasó la noche en la Comandancia de Soria y fue liberada provisionalmente. Santos ha expresado su intención de no perjudicar al partido ni al consistorio y ha manifestado su confianza en la justicia, pidiendo respeto y prudencia en el tratamiento de la información.

Yolanda Santos ya no es del PSOE. La concejal socialista detenida el martes durante los registros efectuados en el Ayuntamiento de Soria ha presentado este miércoles su renuncia a la militancia en el PSOE. Además, ha dejado su acta de concejal en Soria. Todo, según ha explicado, para no perjudicar al partido ni al consistorio.

Desde la mañana, hasta bien entrada la noche. Durante todo este tiempo, en la jornada del martes, agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil registraron las dependencias del Ayuntamiento de Soria y otros domicilios por orden de la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad. Se estarían investigando delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y contra la administración pública.

Además, se llevaron a cabo seis detenciones. Una de ellas fue la de la concejala de Medio Ambiente, Yolanda Santos, que pasó la noche en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria, tal y como informó la Subdelegación de Gobierno. Eso sí, este miércoles ha quedado en libertad provisional.

Un día después de su detención, Santos ha decidido dejar sus cargos políticos y al PSOE. Ha remitido un comunicado a los medios de comunicación para informar de su renuncia a la militancia en el PSOE y al acta de concejal "desde la responsabilidad personal e institucional" y con el "único objetivo" de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista, a los que ha agradecido "la confianza" depositada en ella.

"Considero que esta es la decisión más prudente en este momento", ha explicado, tras lo que ha querido dejar constancia de que mantiene "plena tranquilidad" y "absoluta confianza" en la justicia, en su trabajo desde el convencimiento de que todo se esclarecerá "con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de derecho".

"Pido igualmente respeto para todas las personas afectadas y para sus familias, así como prudencia a la hora de tratar estas informaciones", ha añadido Santos, que ha reiterado su "disposición" a colaborar con todo lo que legalmente proceda". Por último, ha solicitado que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales y el secreto de las mismas, "si así lo determinan las autoridades competentes".

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