Díaz sigue "trabajando" con Junts para sacar adelante la reducción de la jornada en el Congreso: "Está ganada en la calle"

Los detalles La medida se vota el próximo miércoles y cuenta con el 'no' tajante de Vox y del PP, a quien Yolanda Díaz acusa de "dar una bofetada a los trabajadores". En cuanto a Junts, asegura que van a seguir negociando hasta el final.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazLa vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda DíazEFE / Borja Sanchez-trillo
"Vamos a reducir la jornada laboral, seguro". Así se ha pronunciado Yolanda Díaz este viernes, a pocos días de que la medida se enfrente a una votación en el Congreso de los Diputados que, si no cambian las cosas, la echará abajo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, sin embargo, sostiene que saldrá adelante -sin precisar cuándo- "porque está ganada en la calle".

"Las causas que están ganadas socialmente, siempre se acaban ganando. Lo tengo clarísimo", ha manifestado en una entrevista en 'RNE', donde además ha asegurado que va a seguir trabajando hasta la votación del miércoles. Ese día, avanza, "vamos a ver, con luz y taquígrafos, cómo se comporta la parte política" con una medida que "la gente quiere" y "socialmente está ganada".

Tal y como están las cosas, la medida decaería con el 'no' de PP, Vox y Junts, pero Díaz no renuncia a la negociación con el partido independentista. "Estamos trabajando con Junts", ha indicado, señalando que "la preocupación que tienen son medidas relativas a la pequeña empresa catalana y española", algo, agrega, que su departamento "tiene muy claro que es fundamental".

En este sentido, ha advertido de que, aunque nadie debe ir a una negociación con líneas rojas, "no cabe todo", y ha recordado que ella misma propuso al inicio de la negociación "ayudas directas a la productividad" de las pymes por "un importe relevante". "Este debate es complejo, no va por tamaño", ha apostillado, aunque ha reconocido que supondrá un "esfuerzo mayor" para "las pequeñas empresas que hoy estén en 40 horas".

La reducción de la jornada laboral, ha defendido en cualquier caso Díaz, mejora la productividad. Y a este respecto ha apuntado que la de las empresas catalanas duplica la de las empresas españolas.

Reproche a Feijóo

La dirigente de Sumar, además, ha querido agradecer a todas las formaciones políticas que tienen compromiso con una norma "que es importante". "A todas menos a alguien", ha apostillado, cargando contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Quiere llegar a La Moncloa y lo único que hace es maltratar a la mayoría social de su país, que son los trabajadores", ha aseverado.

Díaz ha hecho hincapié en que hubo "un espasmo" de unos pocos días "en los que se mostró partidario de hablar de la jornada laboral", pero "luego le llamaron a capítulo los que mandan en su partido y declinó esta realidad". Los diputados del PP, ha insistido, "van a darle una bofetada a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país" en la votación del miércoles, en la que, anticipa, "vamos a ver a un PP que está en la destrucción".

