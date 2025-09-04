Yolanda Díaz insiste en que volverá a presentar la reducción de la jornada laboral si PP y Junts la tumban

El contexto El próximo miércoles el Gobierno se someterá a una votación importante, la reducción de la jornada laboral, que pende de un hilo con Junts aún instalado en el 'no'.

A tan solo una semana de la primera votación sobre la reducción de la jornada laboral, con las negociaciones con Junts aún a contrarreloj, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tiene claro: presentará la reducción y lo hará incluso si PP y Junts la tumban.

Así de tajante se ha mostrado en una entrevista en la Cadena SER este miércoles por la noche, donde ha hecho hincapié en que "quien vote en contra, gobierna contra los trabajadores y los abofetea".

Por ahora, según ha podido saber laSexta, en el Ministerio de Yolanda Díaz empiezan a asumir la derrota. No han conseguido convencer a los de Puigdemont, que siguen instalados en un 'no' rotundo a la reducción de la jornada laboral.

Sin ir más lejos, Díaz ha reconocido en la entrevista en la Cadena SER que están "trabajando con Junts". "Yo hablo con Puigdemont y estamos trabajando en esta materia. Vamos a ver que sucede de aquí al miércoles", ha indicado. Además, ha dicho que no sería "un problema" ir a Bruselas para hacerle cambiar de opinión al expresident catalán.

Aun así, Díaz ha dicho que no se va a levantar de esa mesa "hasta el último minuto". "Pasó lo mismo que con la reforma laboral, cuando la propuesta política del PP es que caiga el Gobierno es la indecencia en política. No dicen que quieren hacer con los trabajadores. Feijóo llegó a decir que estaba dispuesto a reducir la jornada laboral, pero llegaron los que mandan de verdad, la extrema derecha, y le mandaron ir hacia otro lado", ha criticado Díaz.

Así, Díaz ha señalado que varios votantes del PP le han indicado que están a favor de la reducción de la jornada laboral y por eso, ha dicho, "los trabajadores tienen derecho a ver qué dice cada partido. Es muy duro posicionarse en contra de la reducción de la jornada".

De esta manera, la ministra ha insistido "es una votación clave para 12 millones y medio de personas. Para mejorar la vida de la gente trabajadora. Es una votación importantísima, no para el Gobierno, sino para la vida de la gente. Estamos negociando, pero soy franca, quiero ver el debate que se da. Quiero ver para qué sirven los políticos y las políticas, 137 dictados del PP, por ejemplo, el próximo miércoles".