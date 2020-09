La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en una entrevista en Ondacero que no descarta "ampliar" las restricciones "a nuevas zonas" y ha señalado que "esto no es una cuestión de ser distritos ricos o pobres". "Queremos ver cómo resultan las restricciones en estas áreas y en función de ello se ampliarán a otras zonas o no", ha apuntado.

La popular ha asegurado que la Consejería de Sanidad ha aplicado las restricciones basándose en "test y sabiendo donde hay mayor incidencia del virus", aunque ha advertido que "no solo va a ser en estas 37 zonas": "Esto no va por barrios por una cuestión de estigmatizar a ciudadanos. Esto va de evitar el virus. Y ahí donde tengamos que actuar, lo haremos". "No tiene sentido aplicar medidas en algunas zonas y no hacer medias adicionales en otras", ha admitido.

"Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha dicho.

"No descartamos restricciones a nivel autonómico"

Además, la presidenta madrileña ha señalado que no descartan "tomar medidas generales a escala autonómica" y ha asegurado que este lunes obtuvo el compromiso de Pedro Sánchez para ayudar "con refuerzos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer cumplir las restricciones" aplicadas a diferntes distritos y municipios de la Comunidad para frenar la curva de contagios de coronavirus.

Al mismo tiempo que Ayuso, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha admitido en una entrevista en Onda Madrid que "hoy se valorará si hay alguna zona más que incluir" en la reunión conjunta de los técnicos sanitarios de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad.

En este sentido ha asegurado que "si hay que tomar la decisión de ampliar a alguna zona básica más, la decisión hay que tomarla cuanto antes", por lo que ha descartado que esperar 14 días hasta que se revisen las medidas ya aplicadas en 37 zonas. "No hay que esperar a tomar la decisión. Si hay que incluir alguna zona más se toma en el momento en el que se vea que la situación, por los datos, nos hace tomarla".

"Madrid es una España dentro de España"

Díaz Ayuso ha señalado que "hemos llegado a esta situación por múltiples motivos". "No somos más que nadie, pero somos una comunidad especial, una España dentro de España. Catalanes, asturianos, castellano-manchegos... Madrid es una España dentro de otra. Nuestra conexión con otras comunidades es absoluta e inmensa. Geográficamente somos el epicentro de la península, todo parte de Madrid. No somos solo una autonomía, sino un motor dentro del propio Estado", ha apuntado.

La presidenta madrileña también ha apuntado que si hubieran sabido que esta ola se adelantaba "el cierre del ocio nocturno habría sido mayor y aún antes": "Es verdad que no tenemos recursos para hacer cumplir las cuarentenas; tampoco hay una ley de pandemias. No puede ser que cada comunidad autónoma hayamos estado durante el verano haciendo sus reglas. Nueve de las diez regiones europeas más contagiadas son españolas, nos está pasando a todos".

"Tenemos que evitar que se cierre la actividad en Madrid"

Preguntada sobre si cree que está situación "le viene grande", Ayuso ha asegurado que "no". "No es que me venga grande, solo pienso en que es una situación dificilísima para cualquier gobernante, solo pienso en cómo solucionarlo".

"Lo que tenemos que hacer ahora es evitar que se cierre la actividad en Madrid, tenemos una economía que no puede parar. Tenemos que aprender a convivir con este brote. con un confinamiento total se acaba con el virus pero se seca la economía. Tenemos que buscar una fórmula intermedia", ha apuntado.

"Dentro de España no hay médicos"

La presidenta madrileña ha señalado en la entrevista que "dentro de España no hay médicos". "Tenemos un déficit histórico. En el momento que necesitamos acopio de profesionales, los tienes un mes o dos y luego se va agotando. Tenemos un sistema público generoso y universal pero que no siempre ha pagado a sus médicos como debía. Esto ha provocado que en muchos casos se hayan ido a otros países; también pasa por que ha habido una escasez formativa. Nuestras notas de corte y la oferta de sanitarios ha sido escasísima", señala.

"La mayoría de los MIR eligen Madrid y se suelen quedar en Madrid, si bien es normal que se muevan entre comunidades. Lo importante es que haya más médicos en España. Tenemos que incentivar para que más médicos vengan a trabajar a España. Hemos contratado extraordinariamente a 10.000 profesionales", ha zanjado.