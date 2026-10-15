Detienen a 45 personas en Ceuta por usar documentos falsos para viajar a la Península

La Policía Nacional detiene a 45 personas por el uso fraudulento de documentación para viajar a la península

Los detalles De esas 45 personas que ha detenido la Policía Nacional, 40 han sido detenidas por utilizar documentos de identidad de terceros previo pago de hasta 6.000 euros y los otros cinco por facilitar dicha documentación para su uso fraudulento.

La Policía Nacional ha detenido 45 personas en Ceuta por el uso fraudulento de documentación para cruzar desde Algeciras (Cádiz), 40 de ellos por utilizar documentos de identidad de terceros previo pago de hasta 6.000 euros y los otros cinco por facilitar dicha documentación para su uso fraudulento.

Según ha informado en un comunicado la Policía Nacional, el operativo se ha desarrollado con motivo de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, lo que ha supuesto el arresto de 40 migrantes que presuntamente pretendían embarcar en los buques de pasajeros para cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Para ello, utilizaban de manera fraudulenta documentos nacionales de identidad pertenecientes a terceras personas, por cuyo uso llegaban a pagar hasta 6.000 euros. Asimismo, otras cinco personas han sido arrestadas por facilitar dicha documentación.

Por otro lado, la investigación se inició en el puerto de Ceuta cuando los agentes encargados de los controles documentales de los pasajeros que embarcan en ferris con destino a la península, detectaron a varios viajeros cuyos rasgos fisionómicos no se correspondían con los de las fotografías de los documentos de identidad presentados.

Tras las comprobaciones oportunas, los policías determinaron que los documentos pertenecían a terceras personas y estaban siendo utilizados de forma fraudulenta para suplantar su identidad y de esta manera superar los controles del puerto.

Así, y según explica Policía Nacional en su comunicado, durante el desarrollo de la investigación iniciada por tales hechos, los agentes han podido constatar un incremento por sustracción o extravío de documentación de identidad y viaje en la Ceuta.

Esta documentación, perteneciente en su mayoría a ciudadanos de países del espacio europeo, sería presuntamente utilizada por terceras personas para intentar eludir los controles establecidos en el Puerto de Ceuta y embarcar con destino a la península

Asimismo, los investigadores han detectado que una misma documentación habría sido utilizada reiteradamente por distintas personas en diferentes desplazamientos desde Ceuta hacia la península. Esta circunstancia ha permitido identificar indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

Ante tales hechos, la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de control establecido en el Puerto de Ceuta con la presencia de agentes de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas de la Policía Nacional.

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