La jueza rechaza el recurso del alcalde de Móstoles que pedía archivar la querella por acoso sexual y laboral a una exconcejala

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles.

Los detalles "Los hechos que se vienen denunciando en esa querella pudieran ser constitutivos de sendos delitos de acoso sexual y de acoso laboral, y por ello ha ordenado la continuación de la instrucción de la causa", ha señalado el abogado de la exconcejala.

La jueza ha desestimado el recurso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que solicitaba no admitir a trámite la querella por presuntos delitos de acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala del PP. Tras tomar declaración a la querellante, la magistrada decidió continuar con la instrucción del caso, considerando que los hechos podrían constituir dichos delitos. El abogado de la exconcejala anticipa que el alcalde podría ser llamado a declarar como investigado, y posiblemente Isabel Díaz Ayuso como testigo. La exconcejala ratificó su denuncia en el juzgado, mientras Bautista se defiende alegando una "cacería política".

La jueza ha desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), en el que solicitaba que no fuera admitida a trámite la querella interpuesta por una exconcejala de su partido por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral.

Tras tomar declaración el pasado lunes a la querellante, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles decidió ese mismo día desestimar el recurso del regidor mostoleño, que reclamaba "el archivo inmediato de las actuaciones".

Antonio Suárez-Valdés, abogado de la exconcejala de Móstoles que ha denunciado al alcalde, Manuel Bautista, por acoso sexual, ha asegurado en un vídeo que ha remitido a los medios que la jueza que instruye la causa ha rechazado una petición de la defensa para archivar la causa.

"Lo ha hecho indicando que los hechos que se vienen denunciando en esa querella pudieran ser constitutivos de sendos delitos de acoso sexual y de acoso laboral, y por ello ha ordenado la continuación de la instrucción de la causa", ha señalado Suárez-Valdés en el vídeo.

Así, el abogado de la exconcejala ha continuado diciendo que, de esta manera, "entendemos que el siguiente trámite a partir de este momento sin duda será la declaración como investigado el alcalde de Móstoles y probablemente la declaración como testigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

La exconcejala del PP de Móstoles ratificó ante la jueza su denuncia

Este pasado lunes, la exconcejala del PP de Móstoles, quien denunció al alcalde de la localidad por un presunto acoso sexual y laboral, ratificó que existió ese abuso en el Juzgado.

Manuel Bautista lleva meses victimizándose. Ha llegado a decir que "es una cacería política" y una "cacería comunicativa". Porque desde que el caso saltó a los medios a principios de febrero, el alcalde se ha llegado a comparar incluso con las víctimas del nazismo. "Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania. Deshumanizar", dijo en febrero de este año.

Lo cierto es que la exconcejala decidió denunciarle por presunto acoso sexual y laboral por barbaridades como estas: "pedazo de tetas", "la he fichado para que me haga un trabajo para mí".

La exconcejala intentó pedir el amparo de su propio partido en varias ocasiones pero se encontró con el rechazo y los intentos para silenciarla por parte del equipo de Ayuso. Así, el abogado contó el pasado lunes que la exconcejala "ha hablado de que se sintió coaccionada por sus interlocutoras". Esos mismos que le han dado la espalda para ponerse del lado del alcalde y que han llegado a insinuar que se lo inventó.

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