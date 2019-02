Desvelamos las tomas falsas de Operación Palace cinco años después de su emisión

Por fin se desvela toda la verdad de la polémica mentira cuando se cumple un lustro de la emisión de Operación Palace. Para llevar adelante el falso documental sobre el 23F, hizo falta la complicidad de más de 50 personas.

No fue fácil hacer pensar que el intento de golpe de Estado, en realidad, fue un montaje que contó con la dirección de José Luis Garci. Hizo falta ensayar para dar sensación de credibilidad, como así lo demuestran las tomas falsas.

Las contundentes razones de Iñaki Gabilondo para no repetir Operación Palace: "Ahora nos hemos metido en el sucio jardín de las 'fake news'"

El director de Salvados habla con Iñaki Gabilondo, que en 1981 era director de informativos de Televisión Española y que hace cinco años colaboró con Operación Palace.

El periodista cuenta que ahora no lo volvería a hacer. "Aquello me daba la impresión de que constituía una pequeña advertencia crítica respecto a lo que olíamos que venía de las 'fake news'", revela.

Sin embargo, Iñaki Gabilondo añade que "ahora, en estos últimos cinco años, las 'fake news' se han convertido en un problema gravísimo para la sociedad y el mismo programa hoy hubiera sido entendido de otro modo. Ahora te diría: 'Quieto, Jordi'".

Felipe González dijo 'no' a participar en el falso documental sobre el 23F, Operación Palace

Vanesa Legaspi, directora de producción de Operación Palace, recuerda que el expresidente del Gobierno Felipe González se negó a participar: "Dijo que no, obviamente, porque tiene mucha más información de la que podríamos tener en el programa".

Mario López, director de Antena de laSexta asegura que la propuesta se recibió "con sorpresa" un año antes de la emisión: "La cadena lo primero que dijo es: 'Lo compro, me gusta. Ahora bien, van a caer hostias como panes'".

López añade: "Entendíamos que iba a suscitar polémica, entendíamos que era un experimento televisivo arriesgado, pero lo vimos con muchísima emoción y con la sensación de hacer algo que merecía mucho la pena".

La intrahistoria de la interpretación de los políticos en Operación Palace como si fueran actores reales

Víctor Morilla, realizador de Operación Palace, destaca que "el objetivo era, al menos durante un rato, a engañar al espectador con las herramientas que se usan en los programas y documentales que explican la verdad". Además, explica que el trabajo con los políticos variaba "dependiendo de si el personaje estaba de acuerdo o no con la tesis de que sobre el 23-F no está todo claro".

Por su parte, Juanlu de Paolis, guionista, revela que "los políticos actuaron mejor que actores profesionales".

Habla la diputada que se arrepintió de grabar Operación Palace: "No estaba de acuerdo"

La propia Balletbò ha aclarado por qué tomó esta decisión: "Hay cosas en la vida sobre las que no me importa el concepto, me siento cómoda o no me siento cómoda. ¿Quiero hacer de actriz o voy de testimonio? No estaba de acuerdo con confundir".

La exdiputada ha contado que decidió enviar un burofax para dejar claro que no quería salir en Operación Palace y ha dicho que la respuesta fue que estuviera tranquila, que no saldría, pero que, por favor, no contara lo que estaban preparando. "La única cosa que me pidieron es que yo no divulgara eso porque esta ficción tenía que ser una sorpresa", responde.

La razón por la que Jordi Évole casi echa por tierra el secreto mejor guardado de Operación Palace

A pesar de que unas 50 personas participaron en la grabación de Operación Palace, todo el mundo guardó el secreto y el falso documental se convirtió en toda una sorpresa aquella noche del 23 de febrero de 2014.

Pese al hermetismo que se guardó sobre la preparación del programa, hubo un momento en el que todo el trabajo estuvo a punto de irse al traste. Fue cuando Jordi Évole filtró a un periodista todo.

El propio Évole reconoce cómo ocurrió: "El único que estuvo a punto de filtrarlo fui yo a un periodista de 'El Mundo', a Gonzalo Suárez, que me llamó un día y se lo conté todo porque soy un inútil". Évole ha recordado que tras su desliz lingüístico intentó solucionarlo: "Luego le dije: 'Hostias, pues no lo publiques'. Y no lo publicó". Pero, realmente, que 50 personas en este país, 50 españoles guarden un secreto me parece bastante inédito en un país de cotillas".

El "charco" en el que se mete Jordi Évole sobre "catalanes" y "españoles" para alertar de la descontextualización en redes

Évole considera "bastante inédito" que "50 españoles guarden un secreto en un país de cotillas". A sus palabras responde Sergi Pàmies: "El morbo del objetivo era superior, la satisfacción que daba colársela a tanta gente era todavía más española que lo otro. Tenemos precedentes, que son las urnas del 1-0. Las urnas lo sabían 200-300 personas".

Después, Évole dice que "eran catalanes, no eran españoles" y que ha visto un "charco" y se ha dicho: "Písalo". No obstante, alerta del riesgo que puede tener sacar de contexto sus palabras: "Esto que acabo de decir, descontextualizado y bien organizado en unas cuantas cuentas de Twitter, es viral: 'Mira Évole, que ya dice que los catalanes no son españoles...".

Jordi Évole reconoce que lo pasó "bastante mal" tras la emisión de Operación Palace

Jordi Évole pregunta a Gabilondo si la gente de Prisa le dijo algo tras la emisión de Operación Palace. "No, a mí no me dijo nada. Además, 'El País' puede tener la opinión que le parezca y yo no tengo nada que oponer a su opinión. Hay un vínculo, pero no se produjo ningún encuentro de esa empresa conmigo para comentar nada", responde el periodista.

Jordi Évole se sincera: "Yo lo pasé bastante mal, lo tengo que reconocer".

Por su parte, el escritor Sergi Pàmies considera que "el argumento de que no tiene gracia reírse de según qué cosas se puede aplicar al 90% del humor", pero añade: "La transgresión, la audacia y el progreso del pensamiento, de la reflexión, radica justamente en avanzar en ese terreno".

Fernando Ónega recibió llamadas "de gente muy importante" durante la emisión de Operación Palace

Entre los participantes en el falso documental estaba Fernando Ónega, que revela que recibió llamadas "de gente muy importante" mientras emitían Operación Palace: "Cuando se empezó a emitir el programa tuve llamadas, supongo que como todos los que participábamos, de gente muy importante. '¿Y esto qué es?', me preguntaban".

Víctor Morilla, realizador de Operación Palace, explica que "algunos hablan de la noche de la emisión de Operación Palace, haciendo broma, como la noche de los tuits borrados". Hubo gente que se creyó totalmente la historia y que así lo reflejó en Twitter. Sin embargo, cuando se vio que todo aquello era una broma, muchas personas decidieron dar marcha atrás. "Dijeron, 'mejor lo borro, no voy a hacer el ridículo'", añade Morrilla.

La autocrítica de Jordi Évole: ¿Nos hemos librado de la autofelación en este programa?"

En los minutos finales del programa, Jordi Évole hace una clara pregunta: "¿Nos hemos librado de la autofelación en este programa?".

A sus palabras responde el escritor Sergi Pàmes: "Yo tengo una gran admiración por la autofelación, aunque sea a nivel acrobático. Lo considero una proeza. No todo el mundo es capaz de hacerlo, pero en nuestro en nuestro mundillo es habitual".

Iñaki Gabilondo ha evitado responder: "Estoy en una edad en la que me pierdo en este momento".