De denunciar una campaña contra ella al silencio por respuesta: Ayuso no siempre calló sobre los problemas judiciales de su pareja

¿Que han dicho? "De no ser mi pareja, esto no hubiera sido ni siquiera algo que hubiera pasado de Hacienda" o "aquí, hasta ahora, lo único que ha habido es una vulneración absoluta de su anonimato" son algunos de los mensajes de defensa de Ayuso sobre su novio.

El juez ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a acceder a las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación por corrupción. Esta decisión llega un año después de iniciar la investigación y seis meses tras la solicitud de la Guardia Civil. La Comunidad de Madrid, liderada por Ayuso, se ha negado a comentar, alegando que no es un asunto que les concierne. Ayuso ha defendido a González Amador, argumentando que es víctima de una campaña política orquestada desde Moncloa. A pesar de las acusaciones de fraude fiscal, Ayuso minimiza el problema, calificándolo como una posible multa de Hacienda.

Este jueves, el juez ha autorizado a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a acceder a las cuentas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El visto bueno a esta medida ha llegado un año después de que se iniciara la pieza por corrupción en los negocios contra Alberto González Amador. También seis meses después de que la Guardia Civil lo pidiera.

Ahora, la cuestión es saber qué piensan de esta novedad en la Puerta del Sol. laSexta se ha puesto en contacto con la Comunidad de Madrid, pero solo han dado este mensaje por respuesta: no van a valorar esta información, pues, consideran, que no es un asunto que competa a la Comunidad".

No siempre fue así. Hubo más de un momento en el que desde la Comunidad de Madrid, donde Ayuso es la presidenta, los problemas con la justicia de González Amador sí se comentaban. Incluso hemos visto a Isabel Díaz Ayuso defender a su novio en actos oficiales. Pero ahora, prefieren guardar silencio.

Isabel Díaz Ayuso siempre ha sido fiel defensora de González Amador. Ya en 2025 aseguraba: "Aquí, hasta ahora, lo único que ha habido es una vulneración absoluta de su anonimato".

Su argumento pasaba porque todo se correspondía con una campaña contra ella y lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "De no ser mi pareja, esto no hubiera sido ni siquiera algo que hubiera pasado de Hacienda", ha mantenido Ayuso.

Y por ello, se ha quejado públicamente en varias ocasiones. "Al que ustedes señalan todos los días, sin ni siquiera respetar la presunción de inocencia", dijo en abril de 2024.

Para la presidenta madrileña, todo este caso tiene un culpable. "Esto es un caso de persecución política que está organizado desde la Moncloa con las instituciones del Estado". Aunque, al mismo tiempo, le ha quitado peso a los problemas de su pareja diciendo, por ejemplo, que solo se enfrentaba "a una posible multa de Hacienda". Resulta que no es una multa, que es fraude fiscal.

Ha llegado incluso a decir que le debían dinero a González Amador. Así se pronunció en marzo de 2024: "Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular, al que le deben casi 600.000 euros".

Eso sí, según Ayuso, la Comunidad de Madrid siempre ha estado al margen y, como ella misma dice, "el tiempo pondrá todo en su sitio".

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