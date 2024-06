La defensa de Begoña Gómez pide al juez Juan Carlos Peinado que aclare qué se investiga en la causa después de que el asunto de las ayudas al empresario Juan Carlos Barrabés se haya enviado a la Fiscalía Europea.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Gómez argumenta que el presente procedimiento "tenía por objeto, tras la resolución del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial, exactamente esos hechos (la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley)" y, si bien esta parte es consciente que no puede tener acceso al contenido total del Auto, sí entiende que la tutela del Derecho de Defensa de su representada requiere que por el Juzgado "se aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado".

Este martes, conocíamos que el juez Peinado decidía suspender las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía la parte de la investigación que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dejó sin efecto las citaciones del consejero delegado de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Sin embargo, según pudo confirmar laSexta, la citación de Begoña Gómez se mantiene.

Por otro lado, Peinado decidió citar al jefe de seguridad de Moncloa para saber quién firmó la citación judicial de Begoña Gómez, la cual tenía una "firma ilegible" en la que se veían las iniciales 'P.D.'.