Una semana más los números avalan la efectividad de la vacuna. Así lo reflejan los datos ofrecidos por Sanidad, desglosados entre vacunados y no vacunados.

Si nos fijamos en la incidencia acumulada, según el último informe, encontramos que hay 58,94 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de las personas vacunadas y más del doble (126,10) en el caso de los que no han recibido ninguna dosis.

En cuanto a la tasa de hospitalizados, divididos por edades, los datos son clarificadores. En la columna negra están los no vacunados, en blanco los que sí lo están. En las edades más jóvenes las tasas son más bajas, pero ya es evidente esa diferencia entre los vacunados y los no vacunados. Sin embargo, en el grupo de edad comprendido entre los 60 y los 79 años, esa tasa se multiplica por 14 en el caso de los que no han recibido ningún pinchazo. También es acusado el escalón en los mayores de 80.

En el caso de las UCIS, más de lo mismo. La diferencia es abismal. Y destaca también ese grupo, el de 60 a 79 años. En ellos la tasa de ingresados en UCI se multiplica hasta por 23 entre los no vacunados y en el de mayores de 80 por 18.

Por último, la tasa de fallecidos. En este caso también se aprecia de manera muy clara el efecto de las vacunas. En ese grupo de edad de 60-79 años, la tasa de muertos se multiplica por 16 y en el de los mayores de 80 por diez entre los que tienen la pauta completa y los que han renunciado a ponerse la vacuna.

Así la brecha entre vacunados y no vacunados sigue siendo evidente.