España registra 6.080 nuevos casos de coronavirus y 66 muertes más en las últimas 24 horas. Así se desprende del informe del Ministerio de Sanidad de este miércoles, que sitúa el total acumulado de contagios en 3.625.928, mientras la pandemia deja un total de 79.568 decesos en nuestro país.

La incidencia acumulada, por su parte, se sitúa este miércoles en los 144,56 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Continúa así el descenso de este indicador, que desde ayer se sitúa en el umbral considerado de riesgo medio. En estos momentos, solo un territorio se mantiene en el riesgo extremo (más de 250 casos): Euskadi, con una incidencia de 266,07.

Ya el lunes, Fernando Simón confirmaba que las cifras epidemiológicas son "favorables" y que la mayoría de las comunidades autónomas tienen una "tendencia descendente". No obstante, advirtió de que aún no se puede descartar que las aglomeraciones tras decaer el estado de alarma el pasado 9 de mayo "no vayan a tener un impacto".

En cuanto a la presión hospitalaria, este miércoles los ingresados por coronavirus en los hospitales españoles son 6.267, 301 menos que el día anterior. La ocupación baja algo más de dos décimas y se sitúa en el 5%. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 1.740 pacientes COVID, 34 menos que el día anterior, y la ocupación de camas baja hasta el 17,7%, desde el 18,03% del martes.

Entretanto, la campaña de vacunación sigue avanzando: del total de ciudadanos a vacunar, más del 18% tiene ya la pauta completa de inmunización. Además, Gobierno y comunidades han acordado que los menores de 60 años con una dosis de AstraZeneca que estaban a la espera de completar su régimen de vacunación reciban la segunda inyección de Pfizer. En este enlace puedes consultar la vacuna que te corresponderá según tu edad.