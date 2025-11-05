El reproche del emérito a Felipe VI cuando le retiró el sueldo: "Significa que me rechazas. No puedes prohibirme la herencia institucional"

¿Qué ha dicho? Juan Carlos I se sincera acerca de su decisión de abdicar como rey, una decisión que no comunicó "a nadie" y que, "una vez tomada, fue irrevocable". "No tenía ya la energía ni la voluntad suficiente. Mi hijo estaba más que listo para tomar el relevo", admite en sus memorias, que serán publicadas en diciembre por Planeta en España.

En marzo de 2020, el rey Felipe VI renunció a la herencia de Juan Carlos I y anunció que el rey emérito dejaría de recibir su asignación estatal. Esta decisión buscaba "preservar la ejemplaridad de la Corona" tras informaciones que vinculaban a Felipe VI con la Fundación Zagatka y fondos saudíes. La situación cobró relevancia con las memorias de Juan Carlos I, donde relata su conversación con Felipe VI y su partida a Abu Dabi. En sus memorias, el emérito explica su abdicación, afirmando que ya no tenía la energía necesaria y lamenta no retirarse tras 40 años de reinado, sintiéndose abandonado y extrañando a España.

En marzo de 2020, el rey Felipe VI decidió renunciar a la herencia de su padre, Juan Carlos I, anunciando además que el rey emérito dejaría de percibir su asignación en los Presupuestos Generales del Estado. La decisión llegó, según la Casa Real, con el objetivo de "preservar la ejemplaridad de la Corona", tras la publicación del diario británico 'The Telegraph' que afirmaba que Felipe VI aparecía como segundo beneficiario de la Fundación Zagatka, que recibió 100 millones de euros de Arabia Saudí, algo que el rey aseguraba desconocer "por completo totalmente".

Esta información, ocurrida mientras España vivía sumida en plena pandemia y recién decretado el primer Estado de alarma por parte del Gobierno, vuelve a ser relevante tras la publicación de las memorias de Juan Carlos I en Francia, que verán la luz en España en diciembre de la mano de Planeta. Al conocer esta noticia, el monarca cuenta que tuvo una conversación con su hijo, a quien abroncó mientras le "miraba impasible".

"Este anuncio significa que tú me rechazas. No olvides que tu heredas el sistema político que yo forjé. Tú puedes excluirme del plan personal y financiero, pero tú no puedes prohibirme la herencia institucional en la que has crecido", dijo el rey emérito a Felipe VI. Además, lamenta que su destino no "quedase en privado" después de que la Casa Real decidiese comunicar su "nuevo lugar de residencia", refiriéndose a Abu Dabi.

Cuando se fue de España, el rey emérito aterrizó "con dos maletas" en el Hotel Four Seasons acompañado únicamente por su "fiel mayordomo". Durante sus memorias, Juan Carlos I se define como "el único soberano con poder absoluto que ha garantizado la democratización de su país, rápida y pacíficamente", recordando cómo fue su papel durante el golpe de Estado del 23-F y su conversación con Antonio Tejero.

Se sincera sobre su abdicación: "No tenía ya la energía ni la voluntad suficiente"

En sus memorias, Juan Carlos I también habla sobre su decisión de abdicar el trono en favor de su hijo, un Felipe VI al que veía "más que listo para tomar el relevo". "No tenía ya la energía ni la voluntad suficiente", confiesa el emérito en sus memorias, donde también cuenta que durante "mucho tiempo" se jactó de "de poder contar con el príncipe heredero mejor preparado de Europa".

"Hacía mucho tiempo que había madurado esta decisión sin comunicarla a nadie. Una vez tomada, fue irrevocable", cuenta el monarca, que también revela las reacciones del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del que fuera secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso de Rajoy, se mostró "asombrado", pero Rubalcaba fue más expresivo y dijo: "¡No me jodas!".

Juan Carlos I lamenta que no pudiese retirarse después de cumplir 40 años como rey, algo que "el contexto no permitía". "Estoy resignado, herido por un sentimiento de abandono. No puedo contener la emoción cuando pienso en algunos miembros de mi familia para quienes ya no cuento, y sobre todo en España, que tanto echo de menos", lamenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.