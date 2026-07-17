El DAO de la Guardia Civil niega haber ordenado a la UCO "ponerse de perfil": "El investigador es el juez, a veces hay exceso de protagonismo"

¿Qué ha dicho? Manuel Llamas asegura en su comparecencia en el Senado que no piensa en dimitir y que el ministro Marlaska le ha trasladado su "confianza". "Hay multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y se mantienen en el puesto", defiende.

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha declarado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que no tiene intención de dimitir. Llamas ha negado haber ordenado a la UCO "ponerse de perfil" en investigaciones relacionadas con el PSOE o el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha afirmado contar con la confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo mantiene en el cargo. Llamas ha defendido su inocencia, asegurando que nunca ha ejercido inhibición en investigaciones y que no dimitirá incluso si enfrenta un juicio. Además, ha destacado que muchos guardias civiles en situaciones procesales peores continúan en sus puestos.

El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, no piensa en dimitir. En su declaración en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Llamas ha negado haber ordenado a la UCO "ponerse de perfil" en las investigaciones que afectan al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia, Llamas ha asegurado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le ha mostrado su "confianza" y que por eso le "mantiene en el cargo". Sobre la declaración que le atribuyen los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo, que aseguran que habría presionado para que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se "pusieran de perfil", Llamas ha negado que haya "dicho ni ejercido esa inhibición en investigaciones".

"Si estoy aquí es porque no me pongo de perfil", asegura el teniente general, que añade que ese "no ha sido su estilo nunca". "Estoy cansado de decir en las reuniones que el investigador es el juez, no nosotros. A veces hay exceso de protagonismo y vanidad y asumimos papeles que no nos corresponden", opina Llamas.

El DAO de la Guardia Civil ha defendido su "inocencia", repitiendo incluso en varias ocasiones que no tiene intención de dimitir ni aunque haya posteriormente un juicio contra él.

A preguntas de la portavoz de UPN, María del Mar Caballero, Llamas ha mantenido que hay "multitud de guardias civiles de todos los empleos imputados, investigados y en situaciones procesales infinitamente peores" que la suya y que "se mantienen en el puesto" pese a todo.

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