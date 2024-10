La Mesa del Senado ha denegado este martes el recurso de amparo del PSOE contra la autorización que este órgano dio en julio para que una asociación internacional de políticos antiabortistas celebre el 2 de diciembre una cumbre en una sala de la Cámara Alta, cedida de forma gratuita.

Los cuatro senadores del PP en la Mesa han echado abajo la petición de los socialistas, han informado a EFE fuentes parlamentarias. Asimismo, han apuntado a que el órgano no ha entrado a analizar los otros cinco escritos de reconsideración presentados por otros grupos, ya que no caben recursos de ese tipo para una autorización de cesión de un espacio, y solo podía ser aceptado el de amparo.

La Red de Políticos por los Valores (PNfV, por sus siglas en inglés) fue el 17 de julio autorizada a celebrar en un salón del Senado su VI Cumbre Transatlántica, en la que participarán parlamentarios de países americanos, europeos y africanos que están en contra del aborto "desde el mismo momento de la concepción".

El PSOE no se opuso el 17 de julio en la Mesa a la cesión, al no percatarse de qué defendía la red PNfV, ya que es habitual la cesión de salas a asociaciones diversas. No obstante, más tarde -en la siguiente sesión- los senadores socialistas emitieron su voto en contra de lo recogido en el acta de aquella sesión. Después, además, registraron el recurso de amparo que este martes ha sido denegado.

De hecho, este lunes se conoció que las sesiones de la Mesa de la Cámara serán grabadas oficialmente en audio para evitar las repetidas discrepancias surgidas entre el PP y el PSOE en varias ocasiones esta legislatura por lo que reflejaban los letrados en el acta. Fuentes parlamentarias avanzaron a EFE que la decisión de que se graben las reuniones ha sido ya aprobada y está pendiente únicamente de su ejecución.

La noticia ocasionó un gran revuelo político puesto que está previsto que durante la celebración de este evento intervengan ponentes que equiparan la interrupción voluntaria del embarazo con el "asesinato". Las críticas desde el Gobierno y otros grupos parlamentarios no tardaron en llegar.

Para el Ejecutivo, los 'populares' dieron luz verde a un "festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos", señalaba el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Su homóloga de Sanidad, Mónica García, se dirigió al PP para decirles que si quieren celebrar una cumbre antiabortista, "que la hagan en Génova13". "A mí me gustaría que tuviéramos un Senado del siglo XXI", ha reivindicado la dirigente de Más Madrid.