Los días 1 y 2 de diciembre se va a celebrar en el Senado una cumbre internacional sobre el aborto, organizada por la organización ultra Red Política de Valores (Political Network for Values, PNfV), que defiende que el aborto es un asesinato y arremeten también contra la lo que ellos llaman "feminismo radical". Sin embargo, hoy el PSOE denuncia que la aprobación se hizo "a espaldas" de los socialistas de la Mesa de la Cámara Alta.

La periodista de El País, Ángeles Caballero lamenta que un tema sobre el aborto no tenga un "debate más serio" que la propuesta de esta asociación, presidida por el chileno José Antonio Kast. "Me parece que debe haber un debate más profundo que el hecho de que haya un portavoz ultra que vaya a servirse del Senado para hablar sobre esto", sostiene la periodista.

Además, confiesa una preocupación: "Lamento profundamente que Madrid, la ciudad en la que he nacido, esté dando cabida a una serie de personajes que para mí tienen un punto siniestro y antidemocrático que vienen aquí a promulgar no sequé asuntos y valores. Eso me preocupa profundamente", finaliza Caballero. En el vídeo, al completo su intervención.