Isabel Díaz Ayuso ha hablado este jueves, de nuevo, del presunto fraude fiscal de su pareja Alberto González Amador. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a insistir en esa idea de que él es una víctima de una persecución del Estado. Pero en sus declaraciones hay afirmaciones que no son como la dirigente 'popular' las ha presentado.

Ayuso ha empezado a hablar en la entrevista de este jueves en Espejo Público de su pareja en la entrevista bromeando y tranquila. "Desde que salgo con el novio de Ayuso estoy muy preocupada porque veo cosas", ha señalado. Cuando le sacan el tema, suele tirar de victimismo y este jueves también ha repetido el argumento: "Lo que tengo claro es que si no fuera mi pareja, esto a él no le estaría sucediendo, como le ha ocurrido a ministros y otra gente resolvería sus cuestiones con Hacienda y ahí se quedarían".

El tono de la presidenta cambia cuando la presentadora le dice que "seguramente algún espectador estará pensando que si él no hubiese cometido presuntamente un fraude fiscal, no se vería abocado a esta situación". "Es que no tendríamos que estar hablando de este tema porque no se tendría que saber", ha respondido.

Y a partir de ahí coloca varias frases cuestionables como que "se le ha negado el derecho a pactar" a su novio González Amador. Lo cierto es que no se admitió un pacto de González Amador porque lo propuso cuando su inspección ya estaba abierta. Esto choca con esta frase de Ayuso "Se había acordado que no había fraude fiscal y que no había facturas falsas". La realidad es que el abogado de la defensa por escrito reconoció el fraude.

Ayuso intenta igualar su caso con otros que son diferentes "como es el caso de Pedro Duque". Lo del exministro Duque no es igual porque su cantidad era menor y lo regularizó en tiempo. La dirigente madrileña, además, se queja de que el presunto fraude de su pareja se hiciera público y de nuevo busca compararse. "Como el caso de Imanol Arias... Los temas de Hacienda no tienen que salir de Hacienda", dice para criticar que lo de su pareja se conociera, pero el caso del actor se supo desde el principio.

Que no haya pacto ahora mismo no significa que durante el juicio González Amador no pueda llegar a uno. Sucede multitud de veces y hay ejemplos claros como la cantante Shakira o el futbolista Leo Messi.