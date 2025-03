Cuca Gamarra carga contra Pedro Sánchez y tacha a Vox de "mayordomos de poderosos extranjeros"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha estado en Sevilla con motivo del acto de su partido en la ciudad andaluza. Allí, ha cargado contra Pedro Sánchez por el rearme y por los presupuestos generales del Estado, a la par que ha mandado un mensaje a Vox tildándoles de "mayordomos de poderosos extranjeros" en referencia a Donald Trump.

Así se ha expresado Gamarra: "No hay presupuestos porque en España no tenemos Gobierno. Es la base de la democracia. En otro país se dimitiría y se convocarían elecciones. Sánchez no tiene interés, y necesita el poder como mecanismo de autodefensa. Solo hay ficción de Gobierno".

"Vivimos uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. El orden internacional está abierto en canal y Sánchez no tiene a nadie que le respalde. Esta semana, Sánchez salió más solo de lo que entró. Es un mentiroso sin fronteras, no solo nos miente a los españoles, sino que también lo hace fuera de España", explica la popular.

E insiste sobre el rearme: "No nos ha explicado nada mientras medio congreso se manifestaba fuera. Sánchez está intentando engañar a la OTAN. Su secretario general dice que se ha comprometido en elevar al 2% el gasto en defensa antes de verano. Que no use eufemismos, hay una amenaza y necesitamos rearmarnos. No es con un kit de buenismo como se afrontan las cosas".

Porque ha centrado la ofensiva en Sánchez: "El Gobierno blanquea a terroristas y a asesinos, y les abre las puertas de la Moncloa. A los herederos de ETA. Estos apoyos son a cambio de borrar la historia democrática".

"El PSOE de Sánchez está lleno de golfos"

"Andalucía necesitaba liberarse del PSOE de los ERE y ahora España necesita que la liberemos del PSOE de las Begoñas, de los Koldos y de los hermanos. Tiene pinta de que todo se manejaba desde la Moncloa, y es cuestión de tiempo. Acabaremos con el PSOE de Sánchez, que está lleno de golfos. Tiene a media familia investigada, ha hecho de la amnistía y del indulto la única forma de seguir", afirma.

Gamarra, además, ha acusado a Sánchez de "pisotear la democracia desde el poder": "Estamos asistiendo a un deterioro constante. El debate de los presupuestos se considera una pérdida de tiempo. Vemos cómo en el Congreso se amordazan debates y enmiendas".

"Vamos a defender y a proteger nuestra democracia. Con eso no se juega. Menos celebrar el aniversario de un dictador y más actuar de manera democrática. Deje de actuar como un pequeño dictador y empiece a respetar la separación de poderes", prosigue Gamarra.

Gamarra califica a Vox de "mayordomo de poderosos extranjeros"

Además, Cuca Gamarra ha tenido unas palabras para Vox por el apoyo de la formación de Santiago Abascal a Donald Trump: "Lo que les decimos a los de la 'derecha valiente' es que no sean mayordomos de poderosos extranjeros".