"Con escombros del PP no se pueden hacer buenos proyectos. Nos hemos rodeado de lo peor de la derecha, en algunos casos de la extrema derecha, con algunas personas expulsadas por prácticas pseudomafiosas en el PP. Y aquí los reyes del mambo", ha criticado Alexis Marí, exportavos de Ciudadanos en Les Corts.

Además, ha añadido que en Ciudadanos "pasamos del no es no, al quizás podría ser sí, al sí es sí y finalmente: no lo dudes Mariano".