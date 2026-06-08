Nogueras hace independentismo en inglés ante el papa y le pide hablar catalán en Barcelona: "Like Gaudí, I am catalan. My nation"

El dato El saludo de la portavoz de Junts al pontífice en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja ha superado los diez segundos, siendo uno de los más largos vistos en una mañana llena de imágenes históricas.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, se ha fundido en un largo apretón de manos con el papa León XIV en la visita del pontífice a la Cámara Baja. Durante más de diez segundos, Nogueras ha dirigido unas palabras a León XIV, pidiéndole que hable catalán cuando visite Cataluña.

"Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación", ha dicho Nogueras al papa, según confirman fuentes de la formación a laSexta.

La escena se ha producido en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, donde León XIV ha saludado al resto de portavoces antes de pronunciar un discurso en el hemiciclo del Congreso.

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha aprovechado su saludo para trasladar al pontífice el mismo mensaje, pero esta vez en italiano.

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