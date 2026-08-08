El impostor de Cambridge: acusan al profesor negro más joven de la historia de la universidad de plagiar su tesis doctoral

Sí, pero... Jason Arday, que convirtió su historia de superación en la mejor carta de presentación posible, está envuelto en dudas tanto por su tesis doctoral como por sus publicaciones, logros deportivos e incluso por sus donaciones benéficas.

Jason Arday, diagnosticado con autismo a los tres años, aprendió a hablar antes de los 12 y a leer y escribir a los 18. Se convirtió en el profesor negro más joven en Cambridge y fue presentado como un ejemplo de inclusión. La profesora Hilary Cremin destacó su excelencia en investigación. Sin embargo, ahora enfrenta acusaciones de plagio en su tesis doctoral y dudas sobre su trayectoria académica, logros deportivos y donaciones benéficas. A pesar de negar las acusaciones, Arday ha dimitido de la Universidad de Cambridge, dejando en entredicho su inspiradora historia de superación.

Jason Arday convirtió su historia de superación en la mejor carta de presentación posible. Una en la que afirmaba que le diagnosticaron autismo a los tres años. En la que dice que aprendió a hablar justo antes de cumplir los 12. En las que cuenta que no supo leer y escribir hasta los 18. Una en la que se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de Cambridge. Ahora, sobre él pesan unas acusaciones de plagio en su tesis doctoral y dudas sobre su trayectoria.

En la universidad tal fue su meteórico ascenso que se le presentó como un ejemplo de inclusión. "El día de tu entrevista, la junta electoral fue absolutamente unánime. Eres el mejor del mundo en cuanto a la investigación que realizas", afirmó la profesora Hilary Cremin.

Él, resaltando todo lo que había vivido y cómo había llegado hasta donde se encontraba: "No muchos profesores creían en mí".

Ahora, toda esa trayectoria está puesta en duda. Porque sobre él pesan acusaciones de plagio. De haber copiado su tesis doctoral. Porque también hay dudas sobre otros cargos académicos, publicaciones, logros deportivos y donaciones benéficas.

"A todo el mundo que inspiraba con sus charlas... no creí que eso fuera falso", dicen.

Arday, que niega todas las acusaciones, ha dimitido de la Universidad de Cambridge.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido