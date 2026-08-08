Ahora

Ha dimitido

El impostor de Cambridge: acusan al profesor negro más joven de la historia de la universidad de plagiar su tesis doctoral

Sí, pero... Jason Arday, que convirtió su historia de superación en la mejor carta de presentación posible, está envuelto en dudas tanto por su tesis doctoral como por sus publicaciones, logros deportivos e incluso por sus donaciones benéficas.

Jason Arday
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Jason Arday convirtió su historia de superación en la mejor carta de presentación posible. Una en la que afirmaba que le diagnosticaron autismo a los tres años. En la que dice que aprendió a hablar justo antes de cumplir los 12. En las que cuenta que no supo leer y escribir hasta los 18. Una en la que se convirtió en el profesor negro más joven de la historia de Cambridge. Ahora, sobre él pesan unas acusaciones de plagio en su tesis doctoral y dudas sobre su trayectoria.

En la universidad tal fue su meteórico ascenso que se le presentó como un ejemplo de inclusión. "El día de tu entrevista, la junta electoral fue absolutamente unánime. Eres el mejor del mundo en cuanto a la investigación que realizas", afirmó la profesora Hilary Cremin.

Él, resaltando todo lo que había vivido y cómo había llegado hasta donde se encontraba: "No muchos profesores creían en mí".

Ahora, toda esa trayectoria está puesta en duda. Porque sobre él pesan acusaciones de plagio. De haber copiado su tesis doctoral. Porque también hay dudas sobre otros cargos académicos, publicaciones, logros deportivos y donaciones benéficas.

"A todo el mundo que inspiraba con sus charlas... no creí que eso fuera falso", dicen.

Arday, que niega todas las acusaciones, ha dimitido de la Universidad de Cambridge.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid obtendrá un beneficio de casi medio millón de euros por la venta del 'aticazo' de Ayuso
  3. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  4. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total