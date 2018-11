Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP tras los audios de Villarejo pero mantiene su acta de diputada

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha renunciado a su puesto en el Comité Ejecutivo de su formación "ante los múltiples ataques" que ha recibido por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo y "para evitar" que "se hagan extensivos" a su partido.

Cospedal, que era hasta vocal de libre designación en el Comité Ejecutivo, mantendrá su escaño en el Congreso de los Diputados, han indicado fuentes del PP. "Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el excomisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general, y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido", afirma Cospedal en un comunicado.