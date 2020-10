Restricciones de movilidad en 32 zonas básicas de salud de Madrid

A partir de hoy no se podrá entrar ni salir de esas 32 zonas básicas de salud afectadas salvo por motivos "adecuadamente justificados". Sí se podrán atravesar esas zonas siempre que el origen y el destino del desplazamiento sea una zona no afectadas por las restricciones, y sus residentes sí podrán moverse "siempre respetando las medidas de protección individual y colectivas". No se podrán utilizar, en cambio, los parques infantiles, a pesar de que sí se podrán usar en el resto de la Comunidad. En estas zonas los establecimientos de hostelería y restauración tendrán aforos del 60 % en el exterior y del 50 % en el interior, y estará vetado el servicio de barra; además, no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23:00 horas y deberán cerrar a las 00:00 horas.