Un total de 32 zonas básicas de salud de Madrid están confinadas perimetralmente a partir de este lunes y tienen también restricciones de aforos más estrictas de las que se aplican en el resto de la región.

En estas áreas -en las que viven 671.259 madrileños, un 10% de la población de la Comunidad- se concentra el 15,5% del total de casos detectados en los últimos 14 días, un total de 4.223. Para fijar las restricciones se ha establecido una tasa de incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, rebajándola desde los 750 casos que había anteriormente.

Así, no se puede entrar ni salir de las 32 zonas afectadas salvo por motivos "adecuadamente justificados" como asistencia a consultas médicas, por motivos de trabajo o escolares, retorno al lugar de residencia, asistencia y cuidado a mayores, menores o dependientes, u otras causas contempladas en la orden de la Comunidad como asistencia a exámenes o trámites en judiciales, administrativos o bancarios.

Sí se pueden atravesar esas zonas siempre que el origen y el destino del desplazamiento sea una zona no afectadas por las restricciones, y sus residentes sí pueden moverse "siempre respetando las medidas de protección individual y colectivas".

De las 32 zonas afectadas, 19 corresponden a nueve distritos de la capital, y trece a otros once municipios de la Comunidad de Madrid.

Zonas afectadas en Madrid capital:

Nuñez Morgado, en Chamartín

Guzmán el Bueno, en Chamberí

San Ándres, San Cristóbal y El Espinillo, en Villaverde

Entrevías, Peña Prieta, El Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaira, Rafael Alberti y Numancia, en Vallecas

Daroca, en Ciudad Lineal

Vinateros-Torito, Pavones y Vandel, en Moratalaz

Puerta del Ángel, en Latina

Begoña, en Fuencarral

Infanta Mercedes y Villaamil, en Tetuán

Municipios de la Comunidad de Madrid:

Collado Villalba

Guadarrama

Majadahonda

Villarejo de Salvanés

Colmenar de Oreja

Morata de Tajuña

El Boalo

En Pozuelo de Alarcón: la zona de San Juan de la Cruz

En Torrejón de Ardoz: las Fronteras y Brújulas

En Parla: San Blas y Pintores

En Colmenar Viejo: Colmenar Viejo-Norte

Además, en estas zonas no se puede utilizar los parques infantiles, a pesar de que sí se pueden usar en el resto de la Comunidad. Los establecimientos de hostelería y restauración tienen aforos del 60% en el exterior y del 50% en el interior, y estará vetado el servicio de barra; además, no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 23.00 horas y deberán cerrar a las 00.00 horas.

Tanto en el interior como en el exterior las mesas deben guardar una distancia de 1,5 metros y la ocupación máxima por mesa no debe ser superior a 6 personas. En los locales de juego y apuestas se mantienen las mismas limitaciones de aforos y horarios.

Respecto a los comercios, el aforo no puede superar el 50% y deben cerrar a las 22.00 horas salvo los esenciales, como farmacias o centros médicos. En los lugares de culto no se puede superar un tercio del aforo, garantizando la distancia mínima interpersonal; en los velatorios hay un aforo máximo de 15 personas al aire libre y 10 en espacios cerrados, "sean convivientes o no".

El aforo en academias y autoescuelas se reduce al 50%, igual que en el interior de instalaciones deportivas, aunque el deporte al aire libre puede llegar al 60% de aforo. Pasados los 14 días se evaluará el comportamiento de los contagios en estas zonas para saber si se continúan adoptando restricciones o no.