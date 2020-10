Muchas dudas y ninguna certeza sobre el nuevo hospital para pandemias que construye el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Un hospital en la zona de Valdebebas que ni la propia Díaz Ayuso tiene claro con qué recursos y sanitarios se va a dotar. "Estamos ahora mismo con esa contratación. Lo que se está viendo, sobre todo, es un refuerzo que venga de otros hospitales. No va a faltar nada", señaló la presidenta regional en una entrevista en Telemadrid.

Palabras que han generado mucha inquietud a Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid). "¿Significa eso que se va a volver a desmontar la Atención Primaria? ¿Se va a trasladar a médicos de otros hospitales para atender este hospital? Si se trasladan, ¿en qué situación quedarán los hospitales de origen? Las plantillas están muy ajustadas", se pregunta Ezquerra.

Una cuestión que Díaz Ayuso no supo responder en su entrevista; su excusa, no es algo que le competa. "Yo creo que la presidenta no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Son preguntas que no se hacen a un presidente autonómico normalmente", afirmó la líder madrileña.

Para Julián Ezquerra no era necesario "gastar 50 o 70 millones para hacer un hospital cuando teníamos absolutamente abandonada la Atención Primaria". "Es un hospital que no sabemos cuál va a ser su futuro, fuera de la necesidad puntual que pueda existir", añaden desde AMYTS.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid han salido en defensa de Díaz Ayuso. Según sostiene el alcalde de Madrid, "lo que dijo Ayuso es que el hospital iba a tener garantizados los recursos y que se va a abrir nueva estructura. Veremos si es reorganización o contratación", ha añadido Martínez-Almeida. Sin embargo, de cara a esa contratación, AMYTS no entiende por qué entonces "al personal se le dio la patada y no se les contrató en mayo".