Trump cancela las conversaciones comerciales con China por la pandemia

Donald Trump ha anunciado la cancelación de las conversaciones comerciales con el Gobierno de China debido a la crisis sanitaria del coronavirus. "No quiero ocuparme de ello ahora. Con lo que le hicieron a este país y al mundo, no quiero hablar con China en este momento", ha manifestado en rueda de prensa. "Deberían haberlo detenido", ha insistido el presidente de Estados Unidos, que desde el principio ha acusado a Pekín de no haber hecho lo suficiente para frenar el avance de la pandemia. "Es correcto, he cancelado las conversaciones con China", ha confirmado.